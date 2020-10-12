“بسام راضي” : الرئيس يستقبل كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة “إيني” الإيطالية للبترول.

الرئيس يستقبل كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة “إيني” الإيطالية للبترول وتناولللقاء متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول

أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، خاصةً في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها علي النحو الامثل.

– كما يوجه وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها في مصر، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعماله

– كما رئيس شركة “إيني” استعرض مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصةً في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية.

– يشيد بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من الرئيس، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها لتصبح مصر أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.