تفاصيل لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع وزير خارجية العراق والوفد المرافق له.

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم 12 الجاري السيد فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق والوفد المُرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة أن جلسةُ المباحثات تناولت مُجمل التطورات على الساحتين العربية والعراقية، حيث أكد أبو الغيط خلال اللقاء على التقدير الكبير الذي يحمله للدور الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجامعة، مُثمناً مواقف بغداد حيال عددٍ من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد على أن الجامعة تقف إلى جوار الحكومة العراقية في كفاحها الجاد من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني، والحفاظ على وحدة السلاح بيد الدولة.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول كذلك الاوضاع الإقليمية المختلفة وبالذات ما يشكل منها تهديداً للعراق او دول عربية أخري، حيث عبر الوزير العراقي من جانبه عن تقديره لمواقف الجامعة المساندة للعراق عموماً وفي مواجهة الاعتداءات التركية علي وجه الخصوص.

وذكر المصدر أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء كذلك على أن الجامعة تُعبر عن مواقف جماعية عربية رافضة لكافة هذه التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، بكافة صورها وأياً كان مصدرها، وأياً كانت القوى الإقليمية التي تُمارسها.

وأشار المصدر الي ان الامين العام استعرض مع الوزير العراقي مجمل التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الحالية، حيث اتفق الجانبان على أن العمق العربي لبغداد يظل دعماً وسنداً، وأكد أبو الغيط أنه يتمنى أن تواصل الحكومة الحالية جهدها المشهود في ضبط الأوضاع، واستعادة الاستقرار وتهيئة البلاد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط اصطحب الوزير العراقي في جولة للاطلاع على أعمال البناء في الملحق الجديد لمقر الأمانة العامة والذي يتواصل العمل من أجل اتمامه بمنحة من الحكومة العراقية. وقد أكد الأمين العام للجامعة أن العراق كان دائماً سبّاقاً في دعم العمل العربي والجامعة، مُعرباً عن شكره وتقديره لما قامت به الحكومات العراقية المتعاقبة في هذا الصدد.