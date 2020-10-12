هاتف Zero 8 يستحوذ على اهتمام الشباب المصري ويقدم تجربة مستخدم متميزة

لاقى هاتف Infinix Zero8 استحسان المستخدمين فى مصر بشكل كبير بعد طرحه فى السوق المصرى يوم 12 سبتمبر الماضي ليحتل قمة الهواتف المتوسطة بمواصفات الفئة العليا وسعر فى متناول الجميع.

وقد أكد عدد كبير من الشباب الذين تهتم بهم انفينكس على وجه التحديد عقب استخدامهم للهاتف على المميزات الفريدة التى يتمتع بها رغم سعره الذي يعتبر مقبولا جدا بعكس الكثير من العلامات التجارية الأخرى، موضحين أن الهاتف يتميز بفكر جديد من حيث المعالج القوي والذاكرة العشوائية الكبيرة 8 جيجارام وهو ما يتيح أداء متميز مع الألعاب بكافة انواعها ومستوياتها المختلفة، هذا بجانب الكاميرات المتميزة التى تتيح صورا بدقة عالية خاصة فى ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل خاصية السوبر نايت مود التى أبدعت فيها Infinix فى هاتفZero 8 .

متخصصون: هاتف Zero 8 “فكر خارج الصندوق”.. ينافس فى الفئة المتوسطة بمميزات الفئة العليا

وعلى مستوى المتخصصين والخبراء فى مجال الهواتف الذكية أعرب الكثير عن إعجابه بالفكر والتصميم الجديد الذي تقدمه Infinix في هاتفها الجديد Zero8 ولأول مرة في هذه الفئة السعرية وهو ما اعتبروه منافس قوى يهدد الكثير من العلامات التجارية التى طالما احتلت فئة الهواتف المتوسطة من 4 إلى 10 آلاف جنيه حيث يأتى الهاتف بسعر 4648 جنيه مع سماعة لاسلكية متميزة من انفينكس هدية مجانية فى حين أن سعرها يتعدى 800 جنيه وهو ما يزيد من منافسة الهاتف مرجحين أن يحقق مبيعات كبيرة فى السوق المصري.

وباعتباره الهاتف الرائد خلال عام 2020 لشركة Infinix، يعد Zero 8 تحفة فنية بتصميم فني وجودة تصوير احترافية وأداء قوى.

تصميم مبتكر

بفضل تصميمه الخارجي المميز يمنح تصميم Zero 8 المستخدمين انطباعًا بصريًا عميقًا من خلال لغة التصميم مستوحاة من هرم اللوفر فهي تمتص جوهر تصميم الفسيفساء الماسي، وتولد شرارات فنية وجمالية من خلال اصطدام الخطوط الهندسية، التي لها تواتر بصري كبير وقوة تأثير.

كما يتبنى Zero 8 بذكاء عنصر تصميم قطع الأحجار الكريمة، حيث تمتزج الكاميرا ذات الشكل المعين والتصميم الماسي في اللوحة الخلفية معًا، لإظهار جماليات Infinix للفن والموضة والتكنولوجيا حيث أن المواد المصنوع منها الجهاز تعطى ايحاء بالأناقة.

أداء متميز وسريع

يقدم هاتف Zero 8 تجربة أداء متميزة بفضل معالج MTK Helio G90Tocta-core بتردد يصل إلى 2.05 جيجاهرتز وتكوين عالي المستوى لذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، ويتمتع الهاتف بأداء قوي، إلى جانب تمكين Zero 8 من تقديم تجربة ألعاب أفضل، كما توفر Infinix أيضًا في 8Zero أول شريحة في العالم معتمدة من TÜV، والتي تدعم التبديل المجاني بين Wi-Fi والشبكة اللاسلكية وهو ما يضمن الاستقرار القوي فى الاتصال وعدم وجود أي توقف وعدم فقد الاتصال عندما تلعب ألعابًا رئيسية على الإنترنت مثلPUBG .

كما يعمل محرك التسريع الذكي الرائد Smart Turbo V1.0 المضمن على تحسين جميع الأنظمة والألعاب والتطبيقات لزيادة السلاسة ووقت الانتظار وسرعة التحميل وتقليل تأخير الشبكة.

شاشة الترفيه الأولى

يأتي الهاتف بشاشة عملاقة بشكل الثقب المزدوج من نوع IPS LCD بمساحة 6.85 بجودة الـ FHD+ بدقة 2460×1080 بكسل وتدعم الشاشة معدل التحديث الـ 90Hz للحصول على أداء أفضل في لعب الألعاب مع حواف صغيرة جداً، للتمتع برؤية كاملة للصور والفيديوهات وهو ما يقدم تجربة ترفيه متكاملة للمستخدم.

وتدعم الشاشة وضع الـ Dark Mode لتحويل الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود بدون أدنى مشكلة وتدعم الشاشة أكثر من وضع حيث تدعم وضع الـ Eye Care لحماية عينك بشكل أفضل أثناء استخدام شاشة الهاتف لفترات طويلة خلال اليوم بالأخص في الليل. كما يمكنك إلغاء أزرار التحكم واستخدام الايماءات للحصول على مساحة أكبر أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة .

ذاكرة تخزين ضخمة

يأتى هاتف Infinix Zero 8 بذاكرة تخزين ضخمة 128 ميجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجارام وهي الأعلى فى هذه الفئة السعرية بجانب إمكانية تركيب كارت ذاكرة مع شريحتي الاتصال وهو ما يتيح ذاكرة ضخمة بمعنى الكلمة تستطيع تخزين مكتبة كاملة من الصور والفيديوهات والألعاب والتطبيقات بأحجام كبيرة وهو ما يتيح تجربة ترفيه فريدة من نوعها.

بجانب أن الذاكرة العشوائية 8 جيجارام، تدعم قوة أداء الهاتف أثناء تشغيل التطبيقات والألعاب والانتقال بينها بسلاسة كبيرة دون أية مشكلات.

استديو تصوير متنقل

يوفر Zero 8 تجربة تصوير احترافي من خلال كاميراته المتميزة المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي حيث يأتى الهاتف بـ 4 كاميرات خلفية بدقة 64+ 8+2+2 ميجابكسل، مع مستشعر الصور Sony IMX686، مما يرتقي بأداء التصوير إلى مستوى رائع كأنك تحمل استوديو احترافي متنقل، هذا بجانب كاميرتان أماميتان مدموجتان فى الشاشة بدقة 48 + 8 ميجابكسل.

ويمكنك Zero 8 من التقاط صور السيلفي باستخدام تقنيات متطورة تأثير بوكيه، والتجميل ثلاثي الأبعاد، وتتبع العين، واكتشاف الذكاء الاصطناعي، حيث تساعدك كاميرا Zero 8 بدقة 48 + 8 ميجابكسل على التقاط صور سيلفي في أقل ظروف الإضاءة الممكنة وبدقة واحترافية عالية تعتبر الأعلى في هذه الفئة السعرية.

ومن خلال التعاون المستمر مع Vidhance، وبفضل تقنية تثبيت الفيديو التي تجمع بين مثبت الدوران عالي الدقة ونظام تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS) الإصدار 3.0، تدعم كل من الكاميرات الأمامية والخلفية ميزات مثل تثبيت الفيديو، تأثير بوكيه، تتبع العين، التصوير بالحركة البطيئة للغاية. وتتيح لك هذه الميزات التقاط الصور في ظل ظروف مختلفة، وتقليل المشكلات المختلفة مثل مقاطع الفيديو المهتزة ومقاطع الفيديو خارج نطاق التركيز أثناء التصوير، وتقليل صعوبة مرحلة “المونتاج” بشكل كبير، ولهذا السبب Zero 8 يمكن أن يكون خيارًا رائعًا لمدوني الفيديو مثل مستخدمي YouTube .

شحن بطارية الهاتف في 60 دقيقة

يأتي Zero 8 ببطارية ذات السعة الكبيرة 4500 مللي أمبير كافية تمامًا للاستخدام اليومي، وتمكنك ميزة SuperCharge بقدرة 33 وات من شحن هاتفك خلال نصف ساعة تقريبا.

نظام تبريد متعدد الطبقات

وفي الوقت نفسه، يتبنى Zero 8 أيضًا نظام تبريد حراري متعدد الطبقات متعدد الطبقات مبرد بالسوائل، والذي يتميز بهيكل تبريد ثلاثي الأبعاد يصل إلى 10 طبقات من مواد تبديد الحرارة، للحفاظ على درجة حرارة منخفضة دائمًا للهاتف عند ممارسة الألعاب أو تعدد المهام لفترة طويلة من الوقت.