مؤسس “ائتلاف أولياء الأمور”: تفاعل بمبادرة”ابنك يستطيع” لتشجيع الطلاب على نظم التعليم الحديثة

قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن مبادرة “ابنك يستطيع” التي أطلقها الائتلاف بالتعاون مع اتحاد أمهات مصر، لاقت تفاعل وإستجابة كبيرة خلال أول يومين من تدشينها.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك تفاعل كبير بالمبادرة من جانب الأمهات وأولياء الأمور والرأي العام، حيث قررت أغلب الأمهات تشجيع أبنائهن بتهيئة المناخ لهم ودعمهم داخل الأسرة علي نظم التعليم الجديد وأهميتها لهم في تنمية قدراتهم وأفكارهم ومستقبلهم، وذلك بعد وجود بعض التخوفات من العام الدراسي الجديد الذي يعتمد بشكل أساسي علي نظام التعليم “أونلاين” والمنصات التعليمية والبرامج التليفزيونية ومجموعات التقوية وجزء في المدرسة.

وكان ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، برئاسة عبير أحمد، أعلن عن اطلاق مبادرة جديدة بعنوان “ابنك يستطيع”، وذلك لتشجيع الأمهات وأولياء الأمور لأبنائهم علي نظم الدراسة الحديثة في العام الدراسي الجديد والتي تعتمد بشكل أساسي علي الأونلاين والمنصات التعليمية والبرامج التليفزيونية.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، إن العام الدراسي الجديد سيشهد طرق جديدة ومختلفة وحديثة للتعلم بسبب الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا علي مصر والعالم، حيث سيتم الاعتماد علي المنصات التعليمية والبرامج التليفزيونية واستخدام الإنترنت بشكل اساسي في نظام الأونلاين فضلا عن عودة مجموعات التقوية في المدارس.

وأشارت إلي أن هناك تخوف كبير من جانب الأمهات وأولياء الأمور من طرق التعليم الحديثة في العام الجديد، خاصة من عدم قدرة أبنائهم وتفاعلهم مع النظم الجديدة وقد يؤثر علي درجاتهم، فضلا عن تعرضهم لضغط كبير في متابعة أبنائهم بشكل مستمر، الأمر الذي يحتاج إلي تكاتف وتعاون الجميع لحين مرور جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة لتشجيع الأمهات لأبنائهم علي نظم التعليم الحديثة لتهيئة الجو والمناخ المناسب لهم علي سهولة التعامل معها والتفوق فيها لتنمية قدراتهم وأفكارهم علي البحث والحصول علي المعلومة ليس في المنهج الدراسي فقط، وتابعت: “لازم الأم تقول لأبنها، انت شاطر ودي طرق جديدة وحديثة هتفيدك أكثر، ولازم تتعود عليها، علشان هتتعامل بها بالجامعه وفي سوق العمل بعد التخرج”.

وأكدت المبادرة علي أهمية دور المعلم في تشجيع الطلاب علي النظم الجديدة، وكسر الرهبة التي تنتابهم منها والعمل علي تحمسهم وتشجعهم علي التفوق، مشددة علي دور المعلم في مساعدة الطلاب والرد علي جميع استفسارتهم، قائلة : “لازم كلنا نبقا ايد واحدة من أجل مصلحة أولادنا، والجميع يتعاون حتي نخرج من هذة الجائحة بسلام وحفظ الله مصر”.

كما تهدف المبادرة التي أطلقها الإئتلاف بالتعاون مع اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلي ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتخصيص صفحة علي الفيس بوك للرد علي أستسفسارات أولياء الأمور والطلاب، يتولي مسئوليتها مجموعة من المتخصصين في نظم التعليم الجديدة للرد علي اي طالب يتعثر في الدخول عليها أو يتعرض لاي مشكله فيها، بحيث تكون الصفحة الجديدة تشبه غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة، تنطلق مع بداية اول يوم دراسي وتستمر لعدة أسابيع لحين فهم جميع الطلاب للنظم الجديدة وطريقة التعامل معها.