حسن عثمان يكتب:لغز اللائحة التفصيل ؟ !

في الساحة لغز اللائحة التفصيل ؟ ! حسن عثمان

أشارت جريدة الأهرام في عددها الصادر الخميس الماضي 8 أكتوبر الجاري إلى اللائحة الجديدة التي قدمها عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ومازال رجال الجبلاية في انتظار التصديق على هذه اللائحة بعد سلسلة من المناقشات على إحدى المنصات الالكترونية ، وتتمحور تحفظات ” فيفا” حول عناصر اختيار أعضاء الجمعية العمومية ، فضلا عن شروط الترشيح للانتخابات ، وأن النية غير المعلنة تتجه إلى تفويت الموعد المحدد من الاتحاد الدولي نهاية الشهر الحالي للدعوى إلى الجمعية العمومية تمهيداً للانتخابات .. فيما ترى اللجنة أن الأنسب هو إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم ؟!

الإجابة جاءت في التفاصيل التي نشرها الأهرام على لسان الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد في عدد الأحد الماضي 11 من الشهر الجاري وفقا للائحة اللجديدة التي ستضم أندية الدوري الممتاز الـ 18 بالإضافة إلى 36 فريقاً من الدرجة الثانية وإلى 36 فريقاً من الدرجة الثالثة و5 فرق ممثلين جغرافياً من الدرجة الرابعة ، وأول 3 فرق في دوري السيدات وأول 3 فرق في دوري الصالات .. وأول 3 فرق في دوري الكرة الشاطئية .. في حالة إقامته.

زيادة في التوضيح أضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بالجبلاية ، بدءاً بالشخص الذي يترشح لمنصب في المجلس لا يمكنه الترشيح لمنصب أقل بعد ذلك مع تطبيق بند ال 8 سنوات لكل المرشحين ، وفي حالة رفض الجمعية العمومية لتلك اللائحة ” فسنتخذ ” القرار السليم لصالح الكرة المصرية .. والانتخابات هي الخطوة التالية ” لنا ” بعد إعتماد اللائحة .

ووفقاً للائحة الجديدة فلابد أن يكون المرشح لعضوية اتحاد الكرة حاصلاً على مؤهل دراسي عالي وتحديد ، جامعي ، وبخصوص اللاعبين أن يكون قد شارك في ” 10 مباريات ” رسمية على الأقل ، وأن يكون المرشح عضوا بمجلس إدارة نادي في الجمعية العمومية بشكلها الجديد بعد تقليصها إلى ” 95″ ناديا ،وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الأعلى منها ، كما تم الغاء الحد الأقصى والأدنى للترشيح حيث تم الغاء الحد الأدنى لسن الترشيح وهو 40 سنة والحد الأقصى ” 70 سنة ” ويتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة من ” 9″ أعضاء عبارة عن رئيس بالانتخاب ونائب ” و7 أعضاء ” بينهم سيدة واحدة على الأقل ، واختيار نائب الرئيس بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية ، وليس من داخل المجلس وتطبيق بند الثماني سنوات بشكل تصاعدي وعلى المنصب بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات .

ننشر هذه التفاصيل في هذا التوقيت كوثيقة يمكن الرجوع إليها إذا ما لزم الأمر .. وهذا وارد إذا ما حصلت هذه اللائحة على موافقة الاتحاد الدولي .. خصوصا بعد تأكيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية في حواره الذي أدلى به في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي ، وأشار فيه إلى ما جرت عليه الانتخابات السابقة لاتحاد الكرة قبل باقي الاتحادات لسبب أو لأخر ، ولكن لابد من التأكيد على أنه يجب على الاتحاد الالتزام بالقانون ، والاتحاد الدولي للعبة نفسه أجازة واحترمه وهذا يؤكد أن الانتخابات المنتظرة لاتحاد الكرة يجب أن تتم إما بعد كل دورة أوليمبية أو لكل أربع سنوات .. أو أيهما اقرب .

وللحديث بقية .