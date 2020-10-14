نصف نهائي مصري مغربي لدوري أبطال إفريقيا.. “الأهلي” يواجه “الوداد” السبت.. والزمالك يسعى لإخماد فرحة “الرجاء” الأحد

وصلت بعثة النادي الاهلي الى المغرب بعدما غادرت القاهرة امس على متن طائرة خاصة تمهيدا لمواجهة الوداد المغربي مساء السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ورغم معاناة كل من محمد الشناوي ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومروان محسن ومحمود كهربا من الإصابة إلا أن الجهاز الفني قرر اصطحابهم في رحلة المغرب بعدما أكد خالد محمود، طبيب الفريق، أنهم سيكونوا جاهزين قبل اللقاء من الناحية الطبية.

واختار بيتشو موسيماني المدير الفني للاهلي ٢٢ لاعبا في قائمة الفريق لهذا اللقاء هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وصالح جمعة ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وحسين الشحات وكهربا ووليد سليمان واليو بادجي ومروان محسن، بالاضافة الى علي معلول وجيرالدو اللذان سيلحقان بالفريق من بلديهما نظرا لمشاركة معلول في معسكر منتخب تونس ومشاركة جيرالدو في معسكر منتخب انجولا خلال الاسبوع الاخير.

ويغيب عن الاهلي في هذا اللقاء ثلاثي الدفاع رامي ربيعة وسعد سمير ومحمود متولي بسبب الإصابة، في حين يعكف الجهاز الطبي والفني لتجهيز المصابين خاصة الشناوي وايمن اشرف وكهربا نظرا لحاجة المباراة لجهودهم.

وفي المعسكر المغربي، يدخل الوداد هذا اللقاء بحالة من الاحباط الذي سيطرت عليه بعد خسارة الدوري المغربي رغم فوزه في الجولة الاخيرة الا انه ظل وصيفا نظرا لفوز الرجاء واحتفاظه بالقمة، كما يعاني ايضا الوداد من غياب عدد من لاعبيه خلال هذه المباراة وهم الإيفواري الشيخ إبراهيما كومارا وأيوب العملود وسفيان كركاش بسبب الإصابة، وهم اللاعبون الذين لم يشاركو في مباراة فريقهم الاخيرة امام الفتح الرباطي.

وفي نصف النهائي الآخر، الذي سيقام مساء الاحد المقبل بالمغرب ايضا يترقب الزمالك موقف نجمه واهم لاعب في فريقه فرجاني ساسي الذي الذي ربما يصل المغرب غدا او بعد غد حيث كان قد ترددت انباء عن اصابته بفيروس كورونا خلال مشاركته في معسكر منتخب تونس الا انه نفى واكد انه سيعزل نفسه لمدة خمسة ايام وفقا للبروتوكول الطبي في تونس.

واصطحب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الزمالك كل من حازم امام ومحمد عبد الغني الى المغرب على امل اكتمال شفائهم والحاقهم بالمباراة، بالاضافة الى سفر شيكابالا ومحمد عبد الشافي مع البعثة رغم اصابتهم كنوع من التحفيز، في حين يدخل الرجاء هذا اللقاء بحافز كبير ومعنويات مرتفعة على خلفية تتويجه بلقب الدوري المغربي للمرة الـ ١٢ في تاريخه مساء الاحد الماضي، كما يستعيد الرجاء جهود عدد من نجومه امام الزمالك ابرزهم محمود بن حليب وبن مالانجو ونجوما.

أوضح أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، أسباب عدم سفر بعثتي الأهلي والزمالك في طائرة واحدة إلى المغرب، مؤكدا ان ترتيبات الفرق تكون صعبة ومختلفة ولذلك لن يسافر الأهلي والزمالك في طائرة واحدة، فالأهلي سافر إلى المغرب في وقت مبكر عن الزمالك، وخلال العودة، الأهلي سيعود من المغرب الى مصر قبل عودة بعثة الزمالك بيوم كامل، ولذلك لن يتواجدا معا في طائرة واحدة.