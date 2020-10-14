عاطف مغاوري: سنطالب بالعدالة في توزيع الاعباء ومواجهة اثار الاصلاح الاقتصادي

قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، على قطاع شرق الدلتا، ان برنامجه يركز على الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي

واضاف “مغاوري”، إنه سيطالب بالعدالة في توزيع اعباء خطط التنمية والاصلاح الاقتصادي بما لا يثقل كاهل الطبقات الشعبية والوسطى، ومواجهة الآثار الاجتماعية لخطط الإصلاح الاقتصادي ووضع الخطط لمواجهة تزايد نسب الفقر والبطالة والتوازن بين الأجور والمعاشات وارتفاع الأسعار.

وشدد على ضرورة مواجهة أثار قانون البناء الموحد وقانون التصالح، وإيجاد صيغة متوازنة وعادلة في التنفيذ، وذلك باعادة النظر في قيمة الغرامة وفصل الذمة المالية للساكنين وملاك العقارات وهم مرتكبي المخالفات الاصلية.