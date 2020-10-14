مارسيل سمير: نستهدف المشاركة في معركة البناء الاقتصادي

قالت مارسيل سمير، أمين الشئون البرلمانية لحزب التجمع، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، بقطاع القاهرة ووسط الدلتا إن وجود مرشحين يتمتعون بتنوع الأفكار والرؤى السياسية والخبرات المهنية يساهم في إنجاز المهام التشريعية والرقابية فى البرلمان المقبل، مضيفة أن تشكيل القائمة من 12 حزباً مختلف الأيديولوجيا أولى خطوات النهوض بالحياة الحزبية، فالقائمة الوطنية تضم 12 حزباً، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى أشرف بعضويتها وترشيحها لى عن حزب التجمع، وتحتوي على مرشحين من الشباب من أصحاب القدرات الخاصة والمرأة من تخصصات مهنية في مختلف المجالات والتوجهات السياسية من أجل تمثيل وتمكين حقيقي للشباب.

وأكدت “سمير” نستهدف المشاركة في معركة البناء الاقتصادي ومواجهة الخطر الداخلي والخارجي الذي يستهدف تدمير مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة، وحزب التجمع لديه برنامج سياسي واضح وحينما يعارض يقدم البدائل، ونقف بقوة فى دعم خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التنمية والنهوض بمؤسسات الدولة المصرية، وإزالة أى عائق أمام تطويرها، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة المشاركة فى معركة البناء الاقتصادي ومواجهة الخطر الداخلي والخارجي الذي يستهدف وقف وتدمير مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة التى تحتوى كل فئات الشعب.

واضافت، ان هناك تواصلا بشكل مستمر بين جميع أمانات الحزب فى مختلف المحافظات، كما أصدر الحزب برنامجه الانتخابي لجميع المرشحين، وبدأنا فى التحرك على الأرض للقاء الناخبين وتعريفهم ببرنامج الحزب، بجانب تكثيف التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى للشباب عن ضرورة استخدام حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات بكثافة وتوعيتهم بالتحديات التى تواجه الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي يطلقها أعداء الوطن وقوى الشر في الداخل والخارج.