 “معاشات الإسماعيلية”: مرشح التجمع يلبي طموحاتنا

أعلن اتحاد المعاشات بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار مدحت خيرالله تأييده لمرشح حزب التجمع ايمن جلال، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في نادي الشجرة وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ان ايمن جلال امتداد المناضل بدري فرغلي رئيس الاتحاد وهو صوتنا داخل البرلمان القادم وأنهم سيقدمون كل الدعم للسعي للحصول على مقعد يجلس علية مقاتل يحمل الأمانة.

ومن جانبه أكد أيمن جلال أن فكرة اتحاد المعاشات ولدت على أيدي رجال مخلصين بحزب التجمع، وان لدينا تكليف واضح من القيادة المركزية بالحزب بفتح مقرات الحزب بالمحافظات لكي تكون مقرات لأعضاء الاتحاد وان أصحاب المعاشات جزء من المجتمع ويتحملون أعباء اجتماعية واقتصادية ولكنهم هم حائط الصد الأول لحماية الدولة المصرية، وأنهم أكثر الفئات تشارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية ونحن مهمومين باوجاعهم ولدينا إصرار كامل أن نكون صوت الشعب داخل البرلمان وفي نهاية اللقاء تقدم ايمن جلال مرشح حزب التجمع الدائره الاولي بالشكر على ثقة أصحاب المعاشات وتمنى أن يكون عند حسن ظنهم.