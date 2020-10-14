أسوان تنتفض لدعم هلال الدندراوى

كثف مرشح حزب التجمع على المقعد الفردى بالدائرة الأولى بأسوان، «هلال الدندراوى» من جولاته الانتخابية فى قرى ونجوع دائرته مع إقتراب المرحلة الاولى من المارثوان الانتخابى لمجلس النواب 2021 والتى تضم كلا من الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بداية من المؤتمر الجماهيرى بأبناء العمومة بقرية الاعقاب بنجع الديسة مركز اسوان، وسط اجواء يملؤها التفاؤل والدعم والتأييد من اهالى الاعقاب الذين اعلنوا دعمهم وتأييدهم لابنهم مرشح التجمع ، وتوالت زيارات «الدندراوى»، وسط الاهل والعشيرة داخل مركز «دراو» ولقاء مع ابناء العمومة بجمعية الخطارية، بالاضافة إلى جولة أخرى داخل نفس المركز «دراو»، ولكن مع جمعية الانصار والتى لاقى منهم ترحابا وحسن استقبال وكرم ضيافة كما هو المعتاد والمعهود منهم، كما قام مرشح التجمع بزيارة إلى أبناء جمعية القوصة بدراو خلال جولته داخل المركز وكان هناك تأييد ودعم كبيرين.