عبدالغفار الضايفى: المعاشات وتجهيز المستشفيات.. مطالب ضرورية لأهالي إدفو

قال الدكتورعبد الغفار الضایفي عبدالباسط، الشهير بـ”عبدالغفار أبوعشري” مرشح حزب التجمع بأسوان بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو، إن أهم مطالب أهالي الدائرة تتمثل في مطلبين أساسيين؛ الأول المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة للفئات المستحفة ومعاشات كبار السن، والمطلب الثاني هو سرعة الانتهاء من بناء وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية التي يتم العمل عليها الآن.

وأكد مرشح حزب التجمع بإدفو، أنه نظم منذ بدء الدعاية الانتخابية اجتماعات ولقاءات مكثقفة مع شباب الدائرة، والقبائل للاستماع لمطالبهم الاجتماعية، بالإضافة لتنظيم سلسلة من الزيارات المنزلية لأهالي الدائرة بالنجوع والقرى بمدينة إدفو، وعقد المرشح التجمعي اجتماعات مع المسؤولين التنفيذيين بالمدينة بشأن تنظيم العملية الانتخابية، بالاضافة للمتابعة المستمرة مع المختصين للوقوف والمتابعة فيما يتم بشأن تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة وغيرها من المبادرات المجتمعية التي دعا لها رئيس الجمهورية من أجل حياة كريمة للمواطنين.