“دينا الطواب” : “طرق الأبواب” للقرى والعزب وسيلتى للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم

قامت مرشحة حزب التجمع بدائرة بلبيس الشرقية “دعاء حسن عبد الهادى” ، وشهرتها دنيا الطواب، باتباع اسلوب ” طرق الابواب”، بقرى ومراكز وعزب دائرتها الانتخابية خلال الايام الماضية للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم ومحاولة حصرها وتقديم حلول جذرية لها، حيث تجولت على قدميها بجميع شوارع بلبيس وتحدثت الى الاهل والاقارب من ابناء العمومة من اجل تلبية مطالبهم من حياه كريمة ومستقبل افضل وكذلك توفير فرص عمل، وتعليم وسكن لائق.

وابديت ” الطواب”، اهتماما كبيرا للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى قطاع الصحة وتطوير المنظومة بأكملها من خلال توفير وحدات صحية بجميع القرى وتوابعها وكذلك القوافل الطبية المجانية سواء للكشف او العلاج، ومن المقرر ان تقيم مرشحة التجمع مؤتمرها الجماهيرى الاول بالتنسيق مع أمانة الحزب بالشرقية، يوم 23 من اكتوبر الجارى ضمن الاستعداد للماراثون الانتخابى فى مرحلته الثانية.