حزب التجمع :المهندس محمد الأشقر .. وداعاً

ينعي حزب التجمع إلي جموع شعبنا المصري والعربي، وقواه التقدمية الاشتراكية والناصرية، رحيل المناضل الوطني الكبير المهندس محمد الأشقر القيادي بالحركة الاشتراكية والناصرية، الذي قضى عمره مناضلاً ضد الفقر والفساد والإرهاب، وداعياً للتنمية والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والتضامن العربي، وتميز الراحل الكبير في كفاحه بالعطاء والبذل والتضحية دون ضجيج.ويتقدم التجمع بخالص العزاء لأسرته، وللحركة الناصرية والحزب الناصري، ولكل المناضلين التقدميين والاشتراكيين والقوميين..رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

*حزب التجمع

الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠