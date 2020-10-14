ننفرد ..قرارٌ رسمِي للتخلص مِنْ مَنْ تخطوا سن الستين في شركات قطاع الأعمال العام

*كتب عبدالوهاب خضر:

كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها جريدة الأهالي عن تكليفات جديدة من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق للشركات القابضة بتاريخ 7 من أكتوبر الجاري ، بإبلاغ شركات قطاع الأعمال التابعة لها بعدم مد الخدمة لمن تخطوا سن الستين ،والذين بلغوا سن التقاعد ،ويمنع التعاقد معهم تحت أي مسمى أو صفة ،وذلك تنفيذا لاحكام قانون قطاع الاعمال العام رقم 185 لسنة 2020 ،والذي شهد تعديلات ،وافق عليها مجلس النواب مؤخرا ..

تنفيذ تكليفات “الوزير” حسب الوثيقة التي تنفرد جريدة الأهالي بنشرها ،تعنى التخلص من عدد كبير من المستشارين الذين خرجوا على الخدمة ،وإستعانت بهم ادارات شركاتهم للإستفادة من خبراتهم ،بمكافأت تصل الى ربع الراتب الذي كانوا يحصلون عليه وقت خدمتهم ،فمثلا شركة واحدة يعمل فيها الان 7000 عامل ،تضم 1000 متقاعد ،وهو الامر الذي يعني تقليص عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام بكافة القطاعات..