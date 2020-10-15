منصور: بعثة فلسطين ترسل مذكرات حول مصادقة الاحتلال على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إنه من المقرر أن تقدم بعثة فلسطين، اليوم الخميس، مذكرات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة، حول مصادقة الاحتلال على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.

وأضاف أن هذه المذكرات جزء من الجهد المبذول لتوثيق جرائم الاحتلال كملف للأمم المتحدة، للعودة إليها في الوقت المناسب، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وعدم إفلاتها من العقاب.

وأوضح منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، أن اللجنة الرابعة السياسية ولجنة الاستعمار التابعتين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناقشان انتهاكات الاحتلال بما فيها الاستيطان كجزء من نقاش عام مفتوح، قبل الانتقال بعد فترة لاتخاذ قرارات من ضمنها ما يتعلق بالاستيطان وانتهاكات الاحتلال الأخرى.

وحول جلسة مجلس الأمن في 26 من الشهر الجاري، والتي تترأسها روسيا، أشار منصور الى ان النقاشات والمشاورات المستمرة مع الجانب الروسي تتركز على مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، المتعلقة بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية، التحضير للبدء بمشاوراتها للمؤتمر الدولي للسلام العام المقبل.

واضاف أن ما يتم التحضير له من مشاورات وجهود مبذولة في مجلس الامن هذا الشهر ستكون جزءا من التهيئة والتحضير لمجلس الامن بعد ثلاثة أشهر برئاسة تونس، منوها الى أن نقاشات مشاورات مجلس الأمن في كانون الثاني/ يناير المقبل برئاسة روسيا، ستكون مختلفة عن سابقاتها، وستؤدي لخطوات عملية على الارض.