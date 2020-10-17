نادى حاويات بورسعيد يحصد 11 ميداليه متنوعه ببطولة الجمهورية للشركات رقم 53 .

كتب : هانى كمال

فى ختام بطولة الجمهورية للشركات رقم 53 التى أمتدت فاعليات المنافسات بها خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر والتى أحتضنتها 4 محافظات هى بورسعيد والقاهرة والاسماعيليه والسويس .

حققت بعثة نادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 11 ميداليه متنوعه (4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين ) حصدها لاعبوه بمختلف المنافسات الفردية والفرق الجماعية ببطولة الجمهورية للشركات رقم 53 .

حيث نجح لاعبوا فريق العاب القوى حصد ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتن .والحصول على المركز الثالث بالترتيب العام بمختلف الأعمار السنيه .

بينما حقق فريق الكرة الطائرة الشاطئيه ذهبية .

وفضيتين لفرق الاسكواش .وفضية لفريق تنس الطاولة.بينما نجح فرق كرة السلة والقدم الخماسي فى الصعود للدور قبل النهائى وحصد المركز الرابع .

.وقد توجه مجلس إدارة نادى بورسعيد للحاويات بتقديم الشكر والتقدير للجنه الرياضية بالنادى وجميع اللاعبين والمدربين والاداريين على مابذلوه من مجهود وأداء متميز وسلوك رياضى سليم أظهر المعنى الحقيقى للدور الهادف من ممارسة الرياضه بصفه عامه متمنين لهم دوام النجاح والتفوق .