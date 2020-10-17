أبداعات

شعر … كأس الصّحو

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كتب جريدة الأهالي
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أسامه سليمان/ أمريكا
وقلتُ لها:
صحافُ السُّكْرِ صامتةٌ ، وكان الخمرُ – حين الحُبِّ – منعتقا
فقالت: ليسَ من خمرٍ
سكِرنا قبلَ موعدِهِ
وما كان الذي أوهِمتَهُ
– إذ ذاكَ-قد خُلِقا
فقلتُ لها : الهوى !!!
قالت: وذاك الوهمُ
عينُ الوهمِ خيطٌ
بين مُخْتلِفينِ
يلتقيانِ ظنّاً
ثمّ عند الصحوِ
يكتشفانِ أن الخيطَ قد خَلِقا
وماذا عن حكايتنا ؟
فقالتْ
محضُ أقوالٍ و حرفٌ يقتفي حرفاً
وأصواتٌ
تبدّدُ في الأثيرِ
وقصةٌ يزهو بها راوٍ
وينساها
إذا ما غيرها ائتَلقا
وقلتُ : الليل إذ أرعى غزالاتِ الهوى والشوقِ
أخدع بحره برسوم أسماك على صدرِ الوسادةِ
مبحراً في موجَهُ
أرقاً
…. وأشعاري؟
فقالت :محضُ إيقاعٍ
سكبتَ الليلَ
والحبرُ الذي شكّلته حرفاً
كما الحبرِ الذي اندلقا

جريدة الأهالي
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