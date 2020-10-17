شعر … كأس الصّحو

أسامه سليمان/ أمريكا

وقلتُ لها:

صحافُ السُّكْرِ صامتةٌ ، وكان الخمرُ – حين الحُبِّ – منعتقا

فقالت: ليسَ من خمرٍ

سكِرنا قبلَ موعدِهِ

وما كان الذي أوهِمتَهُ

– إذ ذاكَ-قد خُلِقا

فقلتُ لها : الهوى !!!

قالت: وذاك الوهمُ

عينُ الوهمِ خيطٌ

بين مُخْتلِفينِ

يلتقيانِ ظنّاً

ثمّ عند الصحوِ

يكتشفانِ أن الخيطَ قد خَلِقا

وماذا عن حكايتنا ؟

فقالتْ

محضُ أقوالٍ و حرفٌ يقتفي حرفاً

وأصواتٌ

تبدّدُ في الأثيرِ

وقصةٌ يزهو بها راوٍ

وينساها

إذا ما غيرها ائتَلقا

وقلتُ : الليل إذ أرعى غزالاتِ الهوى والشوقِ

أخدع بحره برسوم أسماك على صدرِ الوسادةِ

مبحراً في موجَهُ

أرقاً

…. وأشعاري؟

فقالت :محضُ إيقاعٍ

سكبتَ الليلَ

والحبرُ الذي شكّلته حرفاً

كما الحبرِ الذي اندلقا