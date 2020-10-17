شعر … كأس الصّحو
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أسامه سليمان/ أمريكا
وقلتُ لها:
صحافُ السُّكْرِ صامتةٌ ، وكان الخمرُ – حين الحُبِّ – منعتقا
فقالت: ليسَ من خمرٍ
سكِرنا قبلَ موعدِهِ
وما كان الذي أوهِمتَهُ
– إذ ذاكَ-قد خُلِقا
فقلتُ لها : الهوى !!!
قالت: وذاك الوهمُ
عينُ الوهمِ خيطٌ
بين مُخْتلِفينِ
يلتقيانِ ظنّاً
ثمّ عند الصحوِ
يكتشفانِ أن الخيطَ قد خَلِقا
وماذا عن حكايتنا ؟
فقالتْ
محضُ أقوالٍ و حرفٌ يقتفي حرفاً
وأصواتٌ
تبدّدُ في الأثيرِ
وقصةٌ يزهو بها راوٍ
وينساها
إذا ما غيرها ائتَلقا
وقلتُ : الليل إذ أرعى غزالاتِ الهوى والشوقِ
أخدع بحره برسوم أسماك على صدرِ الوسادةِ
مبحراً في موجَهُ
أرقاً
…. وأشعاري؟
فقالت :محضُ إيقاعٍ
سكبتَ الليلَ
والحبرُ الذي شكّلته حرفاً
كما الحبرِ الذي اندلقا