وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يضعان حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية (القبلي قامولا ) بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية ( القبلي قامولا ) التابعة لمركز القرنة وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع ٤ قري من بينها القبلي قامولا بإجمالي عدد سكان ٥٠ ألف مواطن وبتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه .

وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية ، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية علي جهودها في مبادرة حياة كريمة ، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قري محافظة الأقصر .

وأكد الأهالي أن قرية القبلي قامولا والقري المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحي ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة .