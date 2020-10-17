علي هامش فاعليات أسبوع القاهرة للمياه.. “عبد العاطي”  : لابد من العمل علي زيادة الوعي بين الشباب والأطفال بأهمية الحفاظ علي المياه ونهر النيل كما ونوعا

علي هامش فاعليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه ٢٠٢٠، والذي تنطلق فعالياته غدا الاحد الثامن عشر من أكتوبر، وفي إطار احتفالات انتصارات أكتوبر، أعطي السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إشارة البدء في فعاليات سباق المراكب الشراعية، والتي بدأت ظهر أمس الجمعة بنادي يخت القاهرة، كرسالة توعية للشباب والأطفال علي أهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث، حيث تقام فاعليات السباق كوسيلة لرفع الوعي لدي الشباب والأطفال بأهمية قضايا المياه، ودورهم فى الحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

ويشارك هذا العام في السباقات كل من نادي يخت القاهرة، نادي يخت المعادي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية، نادي يخت الإسماعيلية، النادي المصري، ونادي المقاولون العرب، ويبلغ إجمالي عدد القوارب المشاركة في الفعاليات ٤٤ قاربا. هذا وتستمر فعاليات البطولة اليوم في يومها الثاني حيث تقام باقي السباقات وتنتهي الفعاليات بإقامة حفل لتوزيع الجوائز.

من الجدير بالذكر ان فاعليات كأس الشهيد زكريا كمال للعام الثاني للمراكب الشراعية تأتى كفاعلية من فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، والذي تنطلق فعالياته غدا الاحد بالرعاية الكريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في حفل الافتتاح، حيث يعقد الاسبوع هذا العام تحت عنوان “الامن المائي من اجل السلام والتنمية في الأراضي القاحلة – الطريق الي دكار ٢٠٢١”، وسيقام كحدث شبه افتراضي مراعيا جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحه كورونا.

حيث أن أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٠ ، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والاقليميين والدوليين يعد من أهم الاحداث الدولية التي تعني بالمياه وتكنولوجياتها، ويهدف الي تحسين التواصل بين المنظمات والصناعات المرتبطة بالمياه، والجهات الإقليمية والمجتمعات ذات الصلة بالمياه.