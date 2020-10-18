عمرو عزت يؤدي اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ

أدى عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، عن حزب التجمع، اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية -الإجرائية- اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سنًًا وهو اللواء جلال هريدي ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنًا وهما محمود ترك ونهي الشريف.

ومن المقرر يجرى اليوم انتخاب رئيس المجلس والوكليين وتشكيل لجنة أعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتلا النواب نص اليمين الدستوري: “أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة سلامة أراضية”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد اليوم 18 أكتوبر، كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين 100 عضو.