أربعة مرشحين على وكالة مجلس الشيوخ

أعلن كلًا من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد عن ترشحه وكيلًا لمجلس الشيوخ، وأيضًا ترشحت النائبة فيبي جرجس فوزي عن حزب الشعب الجمهورية على منصب وكيل المجلس، وهي إحدى القيادات النسائية المعروفة في الإسماعيلية والتي مارست عملا ميدانيًا على مدار السنوات الماضية من خلال عضويتها في المجلس القومي للمرأة وتولت منصب المقرر المناوب، كما أنها عضو لجنة المشاركة المجتمعية بجامعة قناة السويس، وتعمل مديرا عاما للأخبار بتليفزيون القنال، وتولت رئاسة قسم اللغة الإنجليزية.

المرشحة الثالثة هي الدكتور راندا محمد أحمد مصطفى، عن حزب حماة الوطن، بكاليروس طب جامعة بنها، نائب رئيس جامعة بنها، عضو اللجنة القومية للتعليم الإلكتروني والسيناريوهات الطبية للمجلس الأعلى للجامعات.

والمرشح الرابع هو اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن محمد، عن حزب حماة الوطن، ورئيس فرع المعلومات إدارة المخابرات والاستطلاع بالمعاش، ورئيس فرع الاستطلاع بالمنطقة المركزين سابقًا.