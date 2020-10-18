“الشيوخ” يرفع أعماله لـ29 نوفمبر

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.

وأكد عبدالوهاب، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.

وشهدت جلسة اليوم الأحد، أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء الدين أبو شقة، وفيبي فوزي.