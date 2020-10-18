فوز أبو شقة وفيبي جرجس وكلاء مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أسماء وكليلي المجلس الفائزين وهم: المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبي فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى، بمقعدى وكيلى المجلس.

وقال عبد الوهاب، إن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 294 صوتا، منها 281 صوتا صحيحا والاصوات الباطلة بلغت 13 صوت.

وجاء فوز المستشار بهاء أبو شقة، بإجمالى 255 صوتا من أصل ليكون هو الوكيل الأول، فيما حصلت النائبة فيبى فوزى على 199 صوت لتكون الوكيلة الثانية للمجلس، وأول سيدة قبطية تفوز بوكالة مجلس الشيوخ.

وكان ينافس على المقعدين أيضا كل من النائبة راندا محمد أحمد مصطفى 60 صوتا، اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن محمد 48 صوتا.

ووجه رئيس المجلس بالتهنئة إلى وكيلى المجلس، متمنيا التوفيق فيما فيه صالح الوطن.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها في مجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب رئيس مجلس والوكيلين‪.‬

وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين‪.‬

وتنص المادة 12 من اللائحة: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.