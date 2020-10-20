«قافلة الأزهر» توزع مواد غذائية وشنط مدرسية على أهالي الوادي الجديد

لم يقتصر دور قافلة الأزهر الدعوية الموفدة إلى محافظة الوادي الجديد على الوعظ والإرشاد فحسب، بل قامت بدور إنساني اجتماعي أيضا، من خلال توزيع ٣٠٠٠ كارتونة غذائية، و٦٥٠ لحافًا وبطانية، على الأهالي، فضلًا عن إهداء طلاب الوادي الجديد ٥٠٠ شنطة مدرسية.

كما تم بحث أكثر من ٢٥ حالة وأسرة، تمهيدًا لعرضها على بيت الزكاة والصدقات المصري، لبحث مساعدتهم وتخفيف معاناتهم،من خلال تيسير أمور الزواج وصرف إعانات شهرية للحالات المستحقة.

وتضم قافلة الأزهر التي انطلقت إلى محافظة الوادي الجديد، منذ الأربعاء الماضي، ١٧ من كبار علماء الأزهر الشريف، بهدف عقد لقاءات وندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والمكتبات العامة والمعاهد والمدارس بمدن وقرى الداخلة والخارجة والفرافرة، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وإغاثية، وشنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه القافلة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبرأ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، ووجودهم المستمر بين الناس للوقوف على الظواهر السلبية بالمجتمع والعمل على معالجتها، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المعاصرة، التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، وذلك انطلاقًا من الدور الإنساني والمجتمعي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف.