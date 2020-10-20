على هامش حضوره أسبوع القاهرة للمياة ٢٠٢٠ : وزير الري الجنوب سوداني يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

أعرب مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان عن سعادته بزيارة مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى بناءً على دعوة رسمية من نظيره المصري الدكتور محمد عبد العاطي، وذلك للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من 18 الى 23 أكتوبر 2020، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

و قد صرح السيد الوزير خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الموارد المائية والرى لسيادته إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن انبهاره و سعادته بالمشروعات التنموية الموجودة في المنطقة الاقتصادية والتي ستخدم بلا شك القارة الافريقية و ليس مصر فقط ، متطلعاً لنقل هذه الخبرات وما شاهده خلال الزيارة الى جنوب السودان وأكد على أهمية تشجيع الإستثمار المصري في بلاده، وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مناشداً المستثمرين المصريين بالاستثمار في جنوب السودان.

و قد زار وزير الري الجنوب سوداني كذلك ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية وتعرف على إمكانيات الميناء وأرصفة شحن الحاويات ومحطة صب السوائل ، بالإضافة الى زيارة أحد المصانع الحديثة في المنطقة والمتخصصة في إنتاج الفايبر جلاس وتفقد مكونات المصنع وإمكانياته معرباً عن تمنيه نقل هذه التجارب الى دولة جنوب السودان.

كما صرح وزير الموارد المائية والرى أن جنوب السودان تتطلع الى تعزيز العلاقات الممتدة والعريقة مع مصر في كافة المجلات خاصة في مجالات النقل و التعليم و الكهرباء والعديد من المجالات التي تهم الجانب الجنوب سودانى، وأكد على قرب تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث كافة المشروعات المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.

وعلى صعيد آخر فقد عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون في مجال الموارد المائية والرى اجتماعها على هامش فعاليات اسبوع القاهرة للمياه لمناقشة الملفات المشتركة والإنجازات التي تمت منذ زيارة السيد وزير الموارد المائية والرى المصري الى جنوب السودان في سبتمبر الماضي حيث تم الانتهاء من انشاء محطتين مياه جوفية بالكامل ضمن مشروع انشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في نطاق مدينة جوبا ومن المتوقع الانتهاء من الست محطات مياه الشرب الجوفية بالكامل في مارس ٢٠٢١ .