بعد تعثر برنامج البيع..”الصندوق السيادى” يعتمد سياسات جديدة للاستثمار بالمشاركة في الإدارة والأصول وتقاسم الأرباح

فى الوقت الذى تواجه فيه بعض خطط تطوير عدد من الشركات خاصة تلك الموجودة فى قائمه البرنامج الخاص بطرح جزء من أسهمها فى بورصة الأوراق المالية، فان الاتجاه القوى والغالب لدى الحكومة هو اعتماد سياسات جديدة فيما يتعلق باعادة هيكلة بعض الشركات واستغلال الاصول من جانب الصندوق السيادى الذى قام بتشكيل مجموعة من الصناديق الفرعية مستعينا بالعديد من الخبرات والتجارب لدى العديد من الدول، وتقوم تلك الخطط على تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات سواء العربية والأجنبية فى تلك الشركات وطبقا للمعلومات انه سيتم تصنيف تلك الشركات طبقا لما تتمتع به من ميزات نسبية فى القطاعات الصناعية أو فى الأنشطة الأخرى كما تشير المعلومات إلى أن بيع أى من تلك الشركات لن تكون أولوية على اعتبار انه سيتم اعتماد سياسات جديدة من خلال الاستثمار بالمشاركة فى الادارة أو الأصول وتقاسم الأرباح

كما تشير المعلومات إلى أن صندوق مصر السيادى أصبح لديه القدرة على جذب الاستثمارات للعديد من الشركات من خلال الاتفاقيات الثنائية التى أبرمها مع عدد من دول الخليج والصناديق السيادية فيها.

كما تشير المعلومات إلى أن الصندوق السيادى بآلياته وقانون إنشائه سيكون أخد الأنظمة الاقتصادية الرئيسية بجانب قانون قطاع الأعمال العام بالتوازي فيما يتعلق باعادة هيكلة الشركات والأصول حتى يسقط الأخير بالتقادم فى ظل الاشادات بالخطوات التي تتحقق فعلياً في إطار تدعيم وحوكمة دور صندوق مصر السيادي، على النحو الذي يُمكنه من أداء دوره المحوري كمظلة شاملة وكيان اقتصادي هائل، يضع على رأس أولوياته جذب الاستثمارات، والاستخدام الأمثل لأصول وموارد الدولة ومُقدراتها، لتعظيم قيمة تلك الأصول، عبر الشراكة وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، بما يدفع جهود التنمية بمفهومها الشامل، ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

‎ وقال أيمن سليمان رئيس مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تضمنت أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تفعيل إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، كجزء من نشاطات الصندوق، حيث يستهدف الصندوق استغلال كوادره البشرية وعلاقته مع المستثمرين والمستشارين الدوليين لوضع مخططات تطوير لبعض المنشآت والمواقع، بالاضافة الى وضع خطط لتطوير بعض الشركات المملوكة للدولة بغرض تعظيم القيمة. وتضمنت الأولويات أيضاً جذب مستثمرين من الداخل والخارج .