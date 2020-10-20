خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية ..الرئيس السيسي: مهمتكم حماية الوطن والمواطن وبناء الوعي بين المجندين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعات 114 حربية و71 بحرية و87 جوية و57 فنية عسكرية ، و48 دفاع جوي و49 معهد فني بالإضافة إلى الدفعة الثانية لكلية الطلب العسكري.

وجه الرئيس السيسي التحية لأسر الخريجين على تقديم أولادهم ليكونوا مسئولين عن حماية الدولة والحفاظ على أمنها وسلامتها، وقال الرئيس للخريجين إنكم تدربتهم على مهمة رئيسية وهي حماية الوطن والمواطنين، وهذا أمر شريف وعظيم ويتطلب التضحية بالروح والدماء، وطالبهم بالعمل والالتزام والتحصن بالعلم وبذل الجهد لرفع الوعي بين المجندين في الوحدات العسكرية .

أكد الرئيس السيسي أن بناء الوعي هو مهمة جديدة يقوم بها خريجو الكليات العسكرية لمواجهة حملات الكذب والتنكيل التي يقوم بها أعداء الدولة بهدف تحريك الشعب لإيذاء بلاده، بالإضافة إلى ضرورة شرح ماهية الدولة وكيفية الحفاظ عليها .

حضر الاحتفال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.