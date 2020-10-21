 الشقة بـ310 آلاف جنيه ..و 50% زيادة فى أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

شهدت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى طرحتها وزارة الإسكان بالإعلان الرابع عشر خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بأسعار الوحدات بالإعلان السابق له، حيث ارتفعت أسعار الوحدات من 197 ألف جنيه الى 310 آلاف جنيه ثمن الوحدة الـ90م بزيادة تقدر بحوالى 50%، و 244 ألف جنيه للشقة الـ 75م،ويبدأ الحجز 9 نوفمبر القادم.

كما ارتفع مقدم حجز الوحدات الى 15.5 ألف جنيه للشقة الـ90م بدلا من 14 ألف جنيه و12.5 ألف جنيه للشقة الـ 75م، كما ارتفع الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى من 1300 جنيه الى 1500 جنيه، على ألا يزيد صافي دخل الأسرة عن 6 آلاف جنيه شهريا بدلا من 5700 جنيه وبالنسبة للأعزب ألا يزيد الدخل عن 4500 جنيه .

فعلى الرغم من أن الإسكان الاجتماعى من المفترض أنه موجه لمحدودى الدخل الا ان الأسعار عبر الاعلانات التى تم طرحها شهدت زيادات ملحوظة، وتقدر زيادة الأسعار بما يزيد عن 100% % اى مايعادل 175 ألف جنيه عن الاعلانات السابقة ورغم من أن الهدف من مشروع الاسكان الاجتماعى توفير شقق لمحدودى الدخل بأسعار تناسب مستوى الدخول فى ظل ارتفاع نسب الفقر، إلا أن الأسعار ارتفعت تدريجيا، فبعد أن كان سعر الشقة بالإعلان الأول منذ 5 سنوات تبلغ 135 ألف جنيه، وصل سعرها عام 2015 الى 154 ألف جنيه، ثم زاد خلال عامى 2016 و 2017 وبلغ سعر الشقة ضمن الإعلان الثامن والتاسع 184 ألف جنيه، بزيادة عن الإعلان الأول بنسبة 36%، وبررت الوزارة ارتفاع الأسعار إلى زيادة اسعار مواد البناء عقب تحرير سعر الصرف .