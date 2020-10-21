مع توقع الموجة الثانية لفيروس كورونا … تحذيرات للمتعافين من إمكانية تعرضهم لانتكاسة مرة أخرى

أثار حديث منظمة الصحة العالمية حول إمكانية الدخول في موجة ثانية لـ فيروس كورونا في شهر نوفمبر المقبل، وذلك اعتمادا على البيانات وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، قلق الكثيرون خاصة من تعرضوا للإصابة بفيروس كوفيد 19 من قبل، أن يكونوا عرضة للانتكاسة والإصابة مرة أخرى.

وقال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة سابقا، إن المصاب بفيروس كورونا يمكن أن يصاب مرة أخرى بعد التعافي وهو مثبت عالميا، ولكن لا يمكن لأحد أن يحدد الفترة بعد الإصابة الأولى ولكن الدراسات مستمرة في هذا الشأن، موضحا أن هناك أشخاصا مصابين بدون أعراض أو بأعراض بسيطة، وليس لديهم مناعة وهناك أشخاص معافون مصابون بأعراض شديدة وتمت إصابتهم مرة أخرى والعدد قليل لكنه موجود .

وأضاف أن الشخص المصاب يمكنه تكوين أجسام مضادة، لكن الأجسام المضادة تختلف حسب شدة إصابته، كما أن نسبة الأجسام المضادة تقل مع مرور الوقت، وفي الغالبية العظمى المناعة تكون موجودة، مشيرا إلى أن الفترة قد تكون شهرا أو أكثر و4 لكن فترة أمان المصاب من الإصابة مرة أخرى تكون حسب تعامل الجسم وكل شخص تكون طريقته مختلفة.

وأشار إلى أنه دائما ما يؤكد أهمية التزام المتعافي بعد التعافي من فيروس كورونا، لأن هناك كلاما كثيرا متضاربا، ولكن المشترك هو أن نسبة الأجسام المضادة تقل مع الوقت، وبالتالي يجب على الشخص الذي أصيب وتعافي أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة، مشيرا إلى أن هناك تحورات في الفيروس جعلت سرعة انتشاره وقوته تتغير سواء بالضعف أو القوة وهي طبيعة كل الفيروسات فالحذر مطلوب ولكن بدون رعب، لأن الوضع حاليا مستقر ولكن يمكن أن نعبر المرحلة المقبلة بأقل الخسائر في حالة الالتزام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فوزي، أخصائي أمراض جراحة الصدر، أن فيروس كورونا من الفيروسات التي لا تعطي مناعة للجسم طوال العمر، ولكن الشخص الذي تم شفاؤه من المرض يجب عليه أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لضمان منع العدوى بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، وأن يحافظ على العادات الصحية السليمة .

وأضاف أنه من الممكن بعد إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد، أن يصاب مرة أخرى بالمرض، وحتى نقول إن الشخص تم شفاؤه يكون عن طريق عمل تحليل الـ pcr مرتين ويكون سلبيا، للتأكد من شفاء المريض .