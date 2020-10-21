التأهل للنهائي الإفريقي يعتبر الأول بين فريقين مصريين..الأهلي والزمالك على موعد مع التاريخ

وليد عبد السلام

يستعد الاهلي والزمالك لخوض جولة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، حيث يستضيف الاهلي الوداد المغربي مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، في حين يواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي مساء السبت المقبل على نفس الملعب.

الاهلي الذي نجح بامتياز في مباراة الذهاب بالمغرب وفاز بهدفي محمد مجدي أفشة وعلي معلول حقق العديد من المكاسب اهمها تحقيق أول فوز له خارج مصر في نصف نهائي دوري الأبطال طوال تاريخه، «فاز في ذهاب نصف نهائي 2005 على الزمالك 2 – 1 لكن المباراة كانت بالقاهرة»، وحقق ثاني فوز خارج أرضه خلال هذه النسخة بعد تفوقه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنفس النتيجة في ذهاب دور الـ 32، وحقق ثاني فوز إفريقي له على أحد الأندية المغربية في الدار البيضاء علماً بأن الفوز الأول كان بنتيجة «2 – 0» أيضاً على نادي الحليب في إياب الدور الأول لكأس الكؤوس 1984 وهو أول لقاء خاضه الأهلي في كازابلانكا.

ورجح الأهلي كفتة في المواجهات المباشرة أمام الوداد البيضاوي بتحقيق فوزه الثالث في المواجهة التاسعة مقابل انتصارين للوداد و 4 تعادلات، كما حافظ عى شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي حقق أول فوز له كمدير فني على الوداد في الدار البيضاء بعد أن سبق له خسارة 4 مباريات والتعادل مرة واحدة في 5 مباريات خاضها مع صن داونز أمام الوداد بالمغرب.

وحافظ المتألق محمد الشناوي، على شباكه نظيفة للمباراة رقم 31 هذا الموسم خلال 42 مباراة لعبها في السوبر المحلي والدوري ودوري أبطال إفريقيا.. في حين تكبد الوداد أول خسارة على أرضه بعد 26 مباراة متتالية علماً بأن الخسارة الأخيرة كانت أمام الأهلي أيضاً في مرحلة المجموعات ببطولة 2016 بهدف رامي ربيعة وأقيمت المباراة في الرباط بسبب وجود تجديدات بملعب محمد الخامس وقتها.

اما الزمالك، والذي حقق فوزا صعبا على الرجاء في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب الأحد الماضي، وهو ما يعد الفوز الأول طوال مشواره بدوري أبطال إفريقيا خارج ملعبه بمباريات نصف النهائي، بعد أن خاض من قبل 9 مباريات خسر 8 منها، وتعادل في واحدة.

الزمالك ورغم تقديمه مباراة كبيره في المغرب الا انه سوف يكتسب قوة اكبر بعودة الثلاثي حازم امام في الجبهة اليمنى ومحمود علاء في الدفاع وفرجاني ساسي في خط الوسط وهو ما يحاول الجهاز الفني والطبي تأمينه خلال الفترة الحالية لضمان مشاركتهم بكامل فورمتهم ولياقتهم.

ولم يغير موسيماني، كثيرا في تشكيل فريقه عن مواجهة الذهاب سوى الدفع برامي ربيعة في حالة اكتمال شفائه على حساب ياسر ابراهيم وربما يدفع باحمد فتحي على حساب محمد هاني، واليو بادجي على حساب مروان محسن، ومن الممكن ان يحصل كهربا على فرصة لبعض الوقت في حالة جاهزيته.

وكان الزمالك قد خرج من نصف النهائي لهذه البطولة مرتين فقط عامي 1985، أمام الجيش الملكي المغربي، وخسر بركلات الترجيح، كما خرج امام الأهلي 2005، بعد فوز الفريق الأحمر ذهابا وإيابا.

كما نجح الزمالك الاحد الماضي في تحقيق الانتصار رقم 12 له على أندية المغرب خلال 20 مواجهة ليواصل تفوقه على منافسيه المغاربة، فلم يخسر الزمالك سوى 3 مرات فقط وتعادل في 5 مباريات، ضد الفرق المغربية، حيث خسر الزمالك امام من الجيش الملكي المغربي 1–0 في 1985، وخسر من الوداد المغربي 5–2 عام 2016.

ودخل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك تاريخ القلعة البيضاء، بعدما سجل هدف فوز فريقه في مرمى الرجاء المغربي، حيث أصبح هداف الزمالك الأجنبي في البطولات القارية، بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 9 أهداف، بتسجيل 7 أهداف بدوري الأبطال هذا الموسم وهدفين في مرمى الترجي التونسي بالسوبر الإفريقي، متخطيا رقم البوركيني عبد الله سيسيه، الذي سجل 8 أهداف مع الزمالك في البطولات القارية.