حسن عثمان يكتب:انتظاراً لمبارتي الحسم

في الساحة

انتظاراً لمبارتي الحسم حسن عثمان

نجح الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية في رفع علمها عالياً باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب الشقيق .. واجتياز الخطوة الأولى لتحقيق حلم التأهل لنهائي أبطال افريقيا ليكون مصريا خالصا ، بعد فوز الأول على فريق الوداد بهدفين نظيفين .. وفوز الثاني على الرجاء بهدف دون رد .. استعدادا للقائي العودة يومي الجمعة والسبت القادمين باستاد القاهرة لحسم من سينال شرف الفوز والوصول لمباراة التتويج . قولوا يارب .

الفرحة كانت لا توصف في أرجاء مصر المحروسة أم الدنيا مساء السبت والأحد الماضيين .. وأبدأ بالأهلي الذي كانت له المبادرة .. في ظل ظروف متشابكة لوجود مدير فني قادم من جنوب أفريقيا ويملك قلب “أسد” ويخوض هذه المواجهة التي كانت يدرك أكثر من غيره أنها أبدأ لن تكون سهلة في ظل تلك الغيابات التي يعاني منها فريقه بسبب الاصابات اللعينة وآخرين يعودون للملعب بعد الاستشفاء ويتقدم محمد الشناوي كابتن الفريق وحارس مرماه، ولم يكن وحده القادم بعد الاستشفاء.. بمعنى أن موسيماني وجهازه المعاون لم يكن أمامهم سوى التدقيق في قراءة الخصم وتوظيف العناصر المتوفر لديهم قدرة تحمل المسئولية والالتزام بالتعليمات واستغلال الفرص لهز شباك الفريق المضيف صاحب الملعب والجريح عقب خسارته أمام الرجاء منافسه التقليدي الأحق بدرع الدوري .

يمكن القول إن الرجل ومعاونيه كانت لهم اليد الطولى في قيادة الأهلي وتوظيف اللاعبين وفقاً لما تقتضيه المواجهة أمام فريق يلعب في أرضه ويعاني هو الآخر من إصابات في صفوف لاعبيه وكان تأثير ذلك واضحاً في أداء بعض اللاعبين الذين أشركهم المدير الفني الارجنتيني في غير مراكزهم أبرزهم قلب الدفاع الذي تفوق عليه قفشة وخطف الكرة التي أحرز منها الهدف الأول .

مايقال عن الأهلي يمكن أن يقال بشكل أو بآخر عن الزمالك الذي دخل بدوره اختباراً صعباً جديدا، وأن ظروف تولي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لا تختلف كثيرا في فترة توليه المسئولية وأن الرجل له كل العذر والجهاز المعاون في خوض هذه المباراة في ظل تلك الغيابات المؤثرة.. فرجاني ساسي ومحمود علاء وحازم أمام ، وغيرهم.. أمام منافس قوي بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب الدوري المغربي.. ورغماً عن ذلك نجح باتشيكو في وضع الخطة التي يواجه بها تلك الظروف مثيراً حماس فريقه وكانوا جميعهم عند حسن الظن بهم .. رجالا على قدر المسئولية في أداء مسئولياتهم متمسكين بحقهم وقدرتهم في تحقيق الفوز الذي يسعد جماهيرهم .. وأنهم عاقدون العزم على استكمال الجولة الثانية وتأكيد حقهم في التأهل للنهائي، من منطلق أن يكون مصريا .

لا يمكن أن انهى الحديث عن هاتين المباراتين دون التحدث في بعض الأمور.. ابدأ بحكما المبارتين الزامبي الذي أدار لقاء الأهلي واحتسب ضربة الجزاء على الأهلي معتبرا محمد الشناوي أعاق مهاجم الوداد، وأن يذهب بعد ذلك للفار.. ويعود ليؤكد صحة قراره ، ونابت الحكم الكاميروني الذي أدار لقاء الزمالك واتهم من جانب أصحاب الملعب بعدم احتنساب ضربة جزاء لفريقهم ضد الزمالك وأرى أنه لم يكن مجاملاً على الاطلاق في قراراته، بل كان هادئاً دون أي انفعال .

ليس معنى أن يهدر حسين الشحات فرصة انفراده ليحرز هدفا أن يلقي اللوم من أيمن يونس في تصريحة الذي أدلى به عقب المباراة للصحف.

الثنائي محمد الشناوي “الأهلي” وأبو جبل “الزمالك” عظيمة يامصر برجالك.

فارق كبير في أداء عصام الشوالي معلق مباراة الوداد والأهلي وحفيظ حرازي معلق مباراة الزمالك والوداد الذي تميز بالهدوء والموضوعية لا الرغي الزائد والفزلكة.