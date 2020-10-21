إقبال بركة تكتب:خليل عبدالكريم الشيخ الأحمر (1/2)

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خليل عبدالكريم الشيخ الأحمر (1/2) إقبال بركة

المفكر والباحث الإسلامى الراحل خليل عبدالكريم، ولد وتوفي في محافظة أسوان (1930 _2002) ودرس القانون في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً) وتخرج منها سنة 1951. عمل محامياً وقضي أغلب حياته في القاهرة، وعندما أتهم زميله نصر حامد أبوزيد بالكفر تولى الدفاع عنه وعن كتبه وأفكاره أمام المحكمة.

كان خليل عبدالكريم عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين وسجن مرتين بسبب انتمائه لها، و لم يمنعه هذا من الانضمام عضوًا في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليسارى، فخلفيته لم تكن شيوعية بل كانت إسلامية، و لذلك لقبه خصومه “بالشيخ الأحمر” . كان عبدالكريم يري أنه يمثل الروح الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين حينما يمزج بين الإسلام الليبرالي والعدالة الاجتماعية، على العكس من قادة الجماعة الذين “يصبون همهم على تطبيق الشريعة ” على حد تعبيره أى أنهم يضعون نصب أعينهم هدفا وحيدا، هو تطبيق الشريعة الإسلامية .

ألف خليل عبدالكريم عدة كتب حول تاريخ الإسلام، خاصة الفترات الأولى منه في سلسلة تعرف باسم ( الحقيقة الصعبة ) هي: ( قس ونبي ) ، و ( نبي الرحمة وقرآن المسلمين ) و( عالم المعجزات ). وقد سببت له كتاباته مشاكل عديدة وصلت إلى حد تهديده بالقتل حيث زعم خصومه أنه ينقل أفكاره عن أعداء الإسلام الذين ترجموا كتبه واستغلوها للهجوم على الإسلام، ولعل ما صدم الخصوم تأكيده بأن الإسلام وافق الجاهلية في الكثير من السنن والعقائد والشعائر، مثل فريضة الحج وشعيرة العمرة وتعظيم الكعبة وتقديس شهر رمضان وحرمة الأشهر الحرام و ثلاثة حدود الزنا و السرقة وشرب الخمر..كذلك الاختتان والغسل من الجنابة..

كذلك ذكر عبدالكريم أن قبل الإسلام كانت جميع القبائل العربية فى جزيرة العرب كانت تقدس كعبة مكة وتحرص على الحج إليها في شهر ذي الحجة، وكانوا يقومون بنفس المناسك التى يقوم بها المسلمون حتى اليوم. وأنهم كانوا يقدسون شهر رمضان ويحرمون الأشهر الحرم (ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب)، ويعظمون الأنبياء إبراهيم وإسماعيل، وكان يوم الجمعة هو يوم الاجتماع العام.

ويقول عبدالكريم إن عبدالمطلب جد الرسول كان ممن يتبعون الحنفية (ملة إبراهيم عليه السلام) التى كانت حركة دينية لجماعة من العرب سمت نفوسهم عن عبادة الأوثان ولم يجنحوا إلى اليهودية أو النصرانية انما قالوا بوحدانية الله . وكانوا يحرمون على أنفسهم أكل الأضاحي التى تذبح لها، ويحرمون الربا وشرب الخمر ويقيمون الحد على شاربها ويحرمون الزنا و يحدون مرتكبيه، كما حرموا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وكانوا ينهون عن وأد البنات، وكانوا يعتكفون فى غار حراء. وأن عبدالمطلب جد الرسول ممن يتبعون الحنفية (ملة إبراهيم عليه السلام) التى كانت حركة دينية لجماعة من العرب سمت نفوسهم عن عبادة الأوثان و لم يجنحوا إلى اليهودية أو النصرانية انما قالوا بوحدانية الله. وكانوا يحرمون على أنفسهم أكل الأضاحي التى تذبح لها، ويحرمون الربا وشرب الخمر ويقيمون الحد على شاربها ويحرمون الزنا ويحدون مرتكبيه، كما حرموا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وكانوا ينهون عن وأد البنات، وكانوا يعتكفون فى غار حراء. وأن عبدالمطلب جد الرسول أمر بقطع يد السارق. كذلك ذكر عبدالكريم، أن الإسلام ورث التفرقة بين العربي والعجمي والتمييز بين العرب والأعراب كما ورث احتقار الزراعيين! .

فما الجديد الذى أتى به الإسلام إذن..؟

الى الأسبوع المقبل بإذن الله