رئيس النواب يهنئ عبدالوهاب عبدالرازق لتوليه رئاسة الشيوخ

قدم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وذلك في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب والمستشار محمود اسماعيل امين عام مجلس الشيوخ.

في بداية اللقاء أعرب الدكتور عبدالعال عن خالص التهنئة للمستشار عبدالرازق، مؤكدًا أن رئيس مجلس الشيوخ شخصية سياسية ووطنية وقانونية كبيرة ويعد اضافة حقيقية للحياة السياسية في مصر.

وقال عبدالعال إن علاقته برئيس مجلس الشيوخ تمتد لسنوات طويلة حيث عملا سويا في كثير من المحافل والمناسبات وهو شخصية تضرب بجذورها في الحياة السياسية والقانونية، ومن عائلة بها علامات مضيئة بالأزهر الشريف وأحد العلماء الأجلاء بتلك المؤسسة الدينية العريقة، واضاف عبدالعال بأن شخصية المستشار عبدالوهاب تميل دائمًا إلى السلام، وقد كان حمامة سلام في العديد من المواقف من قبل وتربطني به علاقة قوية جدًا، كما أنه رجل متواضع ودمث الخلق، وهو ما سينعكس علي التعاون الدائم والمستمر بين المجلسين.

ومن جانبه اعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن امتنانه وسعادته لأن يكون أول المهنئين له هو الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واصفًا بالأخ والصديق العزيز .

مؤكدًا أن هذه الزيارة فرصة لتقديم شكره الى مجلس النواب وأمانته العامة لما بذلوه من جهد مضني في دعم مجلس الشيوخ في مرحلة التأسيس على النحو الذي جعل المجلس يظهر بالمظهر اللائق، ووجه المستشار عبد الرازق حديثه للدكتور علي عبدالعال، قائلا: مجلس النواب الحالي تحت قيادتكم بذل أكثر من طاقات كافة المجالس التي مضت على مدار التاريخ المصري يشهد على ذلك كم التشريعات ونوعيتها التي خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأعرب الدكتور علي عبد العال عن بالغ امنياته بنجاح مجلس الشيوخ ليضيف للحياة التشريعية المصرية، وفي ختام حديثه وجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين.

كما حضر اللقاء المستشار احمد المهدي نائب الامين العام لمجلس النواب والمستشار عمرو يسري نائب امين عام مجلس الشيوخ.