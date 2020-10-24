شعر.. بحر العرب

محمد قراطاس / سلطنة عمان

ناجاكَ ملاحٌ فصارَ مدينةً

بدأت ملامحُ وجههِ تتلاشى

ناداكَ صيادٌ فضجَّ بصدرهِ

شعرٌ وسالت مقلاتاهُ فرَاشَا

وصبغتَ ريفياً أتاك لثأره ِ

وصنعت نصف سِلالهِ أنعاشا

وزرعتَ أمواجاً مكان لسانهِ

وجعلتَ زرقةَ وجنتيهِ نِقاشا

هي زرقةٌ غدرتْ بكل تميمةٍ

للَّونِ في عينِ القتيلِ فعاشا

——

الوهم والخضم

سفينةٌ في خضم

الوهم خضت بها

تحطمت جزر المرجان

في طُرقِي

أمضي الى حيث

لا برٌ يلوح لها

وحيث أغرس مرساتي

على أفقي

هناك أقرضني

القرصان أشرعة

ودس بعض حديث الرمل

في قلقي

… لا كنز تحت ظلال

النخل يطلبني

ولا خرائط تستجدى

لها ورقي!!

أسطورة من خيال

المارقين أنا

وهوة بين جسر

اليأس والأرق

لا شيء كالوهم

اذ يأتيك مندفعا

مثل اندفاع جنون

الماء

في الغرق ..

وعدت قد نهش المزمار

حنجرتي

وفي يدي بعض

كأس من ندى

غسقي.