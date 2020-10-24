وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية:  اتجاه الدولة لزيادة الإنفاق علي الطرق والكباري خفض اعداد الوفيات بنسبة 44%

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اتجاه الدولة إلي زيادة الإنفاق علي الطرق والكباري في مصر منذ عام ٢٠١٨ ساهم في انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق خلال عام ٢٠٢٠، موضحه أن ماتم ضخه من استثمارات علي الطرق والكباري في الأربع سنوات الماضيه تجلت نتائجه في أخر عامين من ٢٠١٨ إلي ٢٠٢٠، لتنخفض وفيات حوادث الطرق بنسبه ٥٪؜ في ٢٠١٨/٢٠١٩ وبنسبة ٤٤٪؜ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، متابعه أنه بزيادة معدل التغير في الاستثمار علي الطرق والكباري من عام ٢٠١٨ إلي ٢٠٢٠ إلي ٩٧٪ انخفض معدل تغير عدد وفيات حوادث الطرق إلي ٤٦٪.

وأكدت د.هالة السعيد أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل ومن ضمنه شبكة الطرق والكباري موضحة أن الاستثمارات في الطرق والكباري بلغت حوالي ١٤ مليار جنيه عام ٢٠١٨ لترتفع نسبة الاستثمارات إلي ٢٦ مليار جنيه في ٢٠١٩ ثم إلي حوالي ٢٨ مليار في ٢٠٢٠ بما ساهم في انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلي ١٢ ألف في ٢٠١٩ و ٧ الاف متوفي في ٢٠٢٠ مقارنة ب ١٣ الف متوفي في ٢٠١٨.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية قطاع النقل باعتباره أحد أهم القطاعات فى خطة الدولة، وذلك لارتباطه بالخدمات التى يشعر بها المواطن بشكل مباشر من خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن بهدف توفير نظام نقل أمن يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت السعيد إلى أن مصر خلال الفترة السابقة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى مجال البنية الأساسية وخاصة فى خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر فى مجال الطرق حيث قفزت مصر 90 مركزا وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 لتصبح في المركز 28 عام 2019 وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التى ساعدت فى رفع مؤشر التنافسية لمصر.