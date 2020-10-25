مايا مرسي تشيد بمشاركة السيدات بانتخابات برلمان 2020.. وتؤكد “المرأة المصرية هى السند اللى بيحمي الوطن وبيقف بجانبه وقت ما يحتاجه “

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بوعى المرأة المصرية ومدى ادراكها لحجم المسئولية الملقاه على عاتقها ، وان صوتها أمانة وحق كفله لها الدستور، وهوالذى تجلى بوضوح فى تصدرها المشهد الانتخابى، وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والمنعقده في 14 محافظة على مداريومي 24-25 أكتوبر الجاري .

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير الى المرأة المصرية التى كان لها دور ملموس في خروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف الذى ظهرت به اليوم وهو نفس الدور الذي قامت به في في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو مايدل على عشقها وحبها لوطنها .

وقالت الدكتورة مايا مرسي: ” أنا فخورة وسعيدة بالمرأة المصرية المحترمة الذكية الواعية اللى نزلت وشاركت النهاردة وادلت بصوتها واللى لسه هتنزل بكره ، لأنها عارفة ان صوتها هيفرق ، وانه بمشاركتها بتبني لبكرة ولمستقبل افضل ليها وللأجيال اللي جايه ” مضيفة: ” المرأة المصرية أصبحت كتلة تصويتيه حرجة ، واصبح الجميع يتطلع لمشاركتها الواسعة ، واللي بتأكد كل يوم انها السند وخط الدفاع الثالث اللى بيحمي الوطن وبيقف جانبه وقت ما يحتاجه .”

واكدت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير في توعية السيدات بأهمية مشاركتهن وعدم التنازل عن حقهن في الادلاء بأصواتهن ، من خلال حملته التوعوية “صوتك لمصر بكرة” التى اطلقها بجميع المحافظات قبيل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ووصلت عدد المستفيدات منها مايزيد عن مليون و ٦٠٠ ألف سيدة .

ودعت الدكتورة مايا مرسي جميع السيدات اللاتي لم يشاركن اليوم ان يخرجن غداً في ثاني ايام المرحلة الاولى من الانتخابات مصطحبين افراد اسرهن ممن لهن حق الانتخاب للمشاركه والادلاء بأصواتهم لاستكمال الصورة الجميله التى رسمتها مشاركتهن اليوم ، قائلة :” المرأة المصرية كانت دائماً هي القدوة والنموذج الذى يقتدي به كل افراد اسرتها وهو ما ننتظره منها دائما” .