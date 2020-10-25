وزير الري يشارك في إحتفالية النقابة العامة للمهندسين بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لمصر أكتوبر المجيد

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية والري في الإحتفاليه التي نظمتها النقابه العامه للمهندسين بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد بمركز المنارة للمؤتمرات

وتأتي تلبيه الدكتور عبد العاطي للدعوه للمشاركة في الإحتفالية إيماناً بالدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في كافة المجالات من حماية الوطن والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية التي تمثل تحديات المرحلة الحاليه من مستقبل وطننا العزيز مصر

وصرح عبد العاطي بأن نصر أكتوبر يعتبر من أهم نقاط الفخر المضيئه في تاريخنا الحافل لما تحقق فيه من نصراً مؤزراً فاق كل النظريات العسكرية وإسترد للوطن كرامته وهيبته وأعاد لنا أرضنا الطاهره .

وأكد عبد العاطي على الدور العظيم الذي قدمه المهندس المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة وقدرته على تطويع كافة الإمكانيات المتاحه لتحقيق النظر ، مؤكداً على انه مازالت تحديات جمّه تواجه مصر لتحقيق التنمية والبناء وظهر ذلك جلياً في تنفيذ المشروعات القوميه في كافة المجالات .

وأكد عبد العاطي على حجم التحديات المائيه التي تواجهها الدوله المصريه والفجوه الكبيره بين الموارد والاحتياجات المائيه مما دفع الدوله المصريه لوضع الاستراتيجيه القوميه للمياه ٢٠٣٧ والتي تستهدف أربع محاور أساسيه ( تنميه الموارد ، ترشيد المياه ، تحسين نوعيه المياه ، تهيئة البيئة المحيطه ) لمواجهه تلك التحديات وخصوصا في ظل الزيادة السكانيه الكبيره .