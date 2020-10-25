في تقرير تلقاه من وزيرة الثقافة: رئيس الوزراء يستعرض جهود الوزارة بشأن مبادرتي “ابدأ حلمك” و “صنايعية مصر”

‎”استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تضمن الإشارة إلى جهود الوزارة المبذولة في عدد من الملفات، مثل مشروع “ابدأ حلمك” ومبادرة “صنايعية مصر” بالإضافة إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون. وأشارت الوزيرة، خلال التقرير، إلى أنه تم الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من مبادرة “ابدأ حلمك” بقصر ثقافة أسيوط يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري؛ وذلك تفعيلا لدور الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف الذي ينال من المجتمع، وبالأخص فئة الشباب التي تسعى وزارة الثقافة جاهدة لتوجيه طاقتهم لاستكمال خطة البناء والتنمية، وأن المراحل الأولى للمشروع بدأت في سبتمبر 2018 في محافظات: الشرقية وأسيوط والفيوم. وأوضحت أن الدفعة الأولى يبلغ عددها 53 متدربا بواقع 24 فتاة و29 شابا من كافة قرى ومراكز أسيوط، حيث تم تدريبهم على مختلف فنون المسرح (التمثيل – الارتجال – الكتابة الدرامية – عناصر العرض المسرحي)، لافتة إلى أنها اعتمدت خريجي ورشة “ابدأ حلمك” كفرقة مسرحية نوعية لأول مرة داخل المحافظة. وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم عزم الوزارة تنفيذ مختلف البرامج الإبداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين وخلق شخصيات مستنيرة واكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين في كافة مجالات الابداع، وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر، وخصوصا محافظات الصعيد. وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة “ابدأ حلمك” لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء (إعداد الممثل الشامل) وكذا لنشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح، والمواطنة، واحترام الأديان، واحترام الاختلاف في الرأي. في سياق متصل، كشف التقرير عن تخريج الدفعة الأولى لمبادرة ” …