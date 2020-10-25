“الزراعة” جهود مكثفة لسرعة انجاز وتنفيذ منظومة تحديث الري بمحافظة الوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة الوادي الجديد، انه يجرى حاليا تكثيف العمل لسرعة انجاز منظومة تحديث الري الحقلي، بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة التنفيذ.

واشار وكيل الوزارة، الى ان اعضاء جمعية شباب الاعمال، قامت بزيارة المحافظة، وذلك في اطار التعاون الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة بتنفيذ نموذج ارشادي للري الحديث، بالمحافظة، يتم من خلاله توعية المزارعين بأهمية التحول للنظم الحديثة في الري.

واضاف المرسي ان وفد الجمعية التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تم مناقشة تحديث أحد الابار وتجهيزها كنموذج ارشادي يظهر ويوضح علي ارض الواقع الفروق الجوهرية بين ادارة نموذجية للموارد وزيادة الانتاج من خلال ادارة علمية لمنظومه الزراعة ومدخلاتها.

واوضح انه تم عقد عدد من الندوات الارشادية والتوعوية، بحضور كافة المهتمين من التنفيذين والمزارعين وبعض الشركات المشاركة في المنظومة، بهدف التوعية والارشاد، الى اهمية التحول الى نظم الري الحديثة، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الانتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.

وفي سياق متصل تفقد وفد من اعضاء فريق عمل مشروع تطوير الري، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على رأسهم الدكتور على اسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، عددا من الابار الحكومية والخاصة ببعض المزارعين اللذين طالبوا تطوير منظومة الري الحقلي بمركز الخارجة.

والتقى الوفد مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع أعضاء فريق العمل من الوزارة، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، في هذا المجال، ومناقشة سبل سرعة التنفيذ والانجاز.