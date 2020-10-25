هواوي تكنولوجيز تخطو خطوات رائدة في تعزيز التحول الرقمي لتحقيق بيئة ذكية ومتصلة بمصر

عقدت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جلسة نقاشية عن النموذج العالمي في التحول الرقمي لخلق نمو مستدام، وتسليط الضوء حول جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق هذا التحول في قطاعات مختلفة أهمها التعليم، والصحة، والنقل، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. حضر الحدث لفيف من إدارة شركة هواوي تكنولوجيز مصر وعلى رأسهم السيد مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا والمهندس مدحت محمود، مدير الحلول الرأسية بشركة هواوي تكنولوجيز.

خلال الحدث تم مناقشة عدة مواضيع هامة عن أهمية التحول الرقمي، حيث بدء بالتركيز على التحول التكنولوجي العميق الذي يجتاح العالم، ويؤثر بشكل فعال على الحياة العملية والشخصية خاصا بعد الجائحة العالمية. كما تم التأكيد على ان الشركات الان تقوم بدمج الاتصال، والسحابة، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI) ، في العمليات الأساسية وأنظمة الإدارة، بهدف تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الى تلعبه هواوي في تعزيز كافة التطورات، والتكنولوجيات المستخدمة مما يعكس النمو الفكري المبتكر، والإبداعي لمواكبة التطورات العصرية السريعة التي نشهدها اليوم.

مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا: “أعمال شركة هواوي في مصر تعد محور رئيسي في خطط اعمال الشركة المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.

وفي هذا الإطار علق مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا قائلا: “نؤمن أن مصر هي إحدى الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتمتع ببنية تحتية متميزة وتعمل على تحويل اقتصادها رقميًا؛ ومن هنا جاء الحافز لتنشيط الدور التنموي في كافة المجالات، بما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي، ويحسن ويسهل في معاملات الحياة اليومية للمجتمع المصري. فلقد ركزت جميع المبادرات الحكومية على تعزيز وتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تعمل على ترسيخ ثقافة الرقمنة في المجتمع.”

وأضاف: “إن اعمال شركة هواوي في مصر تعد محور رئيسي في خطط اعمال الشركة المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ونحن نؤكد على التزامنا في السوق المصري، حيث نعمل على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تمكين الشركات والمؤسسات في كافة القطاعات والصناعات لدعم التحول الرقمي. فإن التعاون الوثيق بيننا وبين المؤسسات الحكومية والخاصة ستمكننا من تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأيضا الخروج بنماذج أعمال جديدة يحتذى بها عالمياً، مما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.”

مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا: “نؤكد التزامنا في السوق المصري من خلال تفعيل التحول الرقمي بالقطاعات المختلفة

وتعد هواوي ليست فقط من الداعمين للتحول الرقمي ولكنها أيضًا ممارس إيجابي وتقدم حلول سريعة وذكية في هذا المجال. فإن شركة هواوي تهدف إلى بناء نظام بيئي مفتوح، وتعاوني مشترك مع مجموعة كاملة من حلول الـ Wi-Fi التي تضمن تغطية شاملة في ظل سيناريوهات مختلفة حتى تتمكن الشركات من البقاء في تواصل مستمر، وفي صدارة مواجهة أي تغييرات وتطورات جديدة. كما تسعى مجموعة المؤسسات بهواوي إلى تحديث مفهوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال اعتماد تقنيات رائدة مثل الحوسبة، الذكاء الاصطناعي (AI)، وميكنة العمليات، والمدن الذكية، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وغيرها من الحلول التكنولوجية الى تقود التحول الرقمى.

وفي هذا السياق، أشار المهندس مدحت محمود، مدير الحلول الرأسية بشركة هواوي تكنولوجيز: “أن التحول الرقمي للصناعات المختلفة يمثل فرصة هائلة لخلق قيمة مشتركة لكل من الصناعة والمجتمع. وعليه، تعمل هواوي تكنولوجيز مصر جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات بما في ذلك الحكومات والمرافق العامة، وقطاع الطاقة، والنقل، والتصنيع، والتعليم، وجميع الصناعات الأخرى. فنحن دائماً هدفنا هو أن نصبح أفضل شريك لعملائنا في مجال التحول الرقمي وخاصة في البلدان التي نعمل فيها “.

مدحت محمود، مدير الحلول الرأسية بشركة هواوي تكنولوجيز: “هواوي تكنولوجيز مصر تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات بما في ذلك الحكومات والمرافق العامة، وقطاع الطاقة والنقل والتصنيع والتعليم وجميع الصناعات الأخرى”

تعد هواوي شركة رائدة في تطبيق الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، ففي مطلع العام الجاري، قامت مدينة شنزن، إحدى أكبر المدن الصينية بالتعاون مع هواوي وشركائها بالإعلان عن خطتهم لمواصلة تعزيز الإدارة الحضرية العلمية، فائقة الجودة وسهلة الاستخدام. وعليه، تمكنت مدينة شنزن من تحقيق التمكين التكنولوجي والتحول الرقمي من خلال تطبيقات السحابة لبناء المدن الذكية، وتسريع الترقية التكرارية لصناعة المعلومات الالكترونية والعمل على التحسين المستمر لإدارة المدينة والخدمات الحكومية. كما قامت مدينة شنزن أيضا بتطبيق كافة حلول المدن الذكية الخاصة بالوقاية الذكية من الأوبئة والسيطرة عليها بالإضافة الى استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في تطبيقات الطب عن بعد مما أدى الى فعالية مكافحة الأوبئة بشكل كبير.

كما استطاعت شركة هواوي ان توفر بالحرم الرئيسي في مدينة رحاب ومدينتي لمجموعة طلعت مصطفى (TMG) في مصر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية لـ 900,0000 أسرة. فإن الشركة تتعاون مع شركاؤها على بناء منصة إدارة ذكية موحدة تدمج الحرم الرئيسي الذكي مثل: التعرف على لوحة الترخيص والإضاءة الذكية. هذه الحلول تحسن بشكل كبير من سلامة السفر والراحة، ورضا السكان وشعورهم بالأمان.

لم تتوقف مجهودات هواوي عند هذه النقطة، فإن الشركة تعمل أيضًا في قطاع التعليم، حيث تساعد هواوي جامعة كندا في مصر في بناء حرم جامعي ذكي بالكامل للتكيف مع تحول التدريس القائم على المعلومات، وتمكين المعلمين والطلاب من استخدام تطبيقات تعليم الإنترنت المختلفة في أي وقت وفي أي مكان. فيعد ذلك دعم مستقر لتشغيل شبكة الحرم الجامعي وتقديم تجربة مستخدم متميزة.

ومن الجدير بالذكر، ان شركة هواوي تأسست منذ أكثر من 30 عاما وتعمل على دعم التحول الرقمي للحكومات والمؤسسات وتمكين البشر من الاستمتاع والاستغلال الأمثل للحلول الرقمية. وتتكون شركة هواوي من أربع مجموعات اعمال رئيسية: مجموعة شبكات المستهلك، مجموعة مؤسسات الاعمال، مجموعة المستهلك ومجموعة السحابة والذكاء الاصطناعي. وتأسست مجموعة مؤسسات الاعمال عام 2011، حيث حافظت على نمو اعمالها السريع وأصبحت من العوامل الرئيسية لنمو اعمال شركة هواوي بشكل عام. وتلتزم مجموعة المؤسسات بخدمة الحكومات والشركات حيث قدمت حلول تكنولوجية وشبكات لما يقرب من 253 عميل من Fortune 500، بالإضافة الى التعاون مع 28000 شريك حول العالم. وفى منطقة شمال افريقيا، تعاونت هواوي مع 1400 شريك في قطاعات مختلفة مثل الطاقة، التمويل، والنقل، وتدريب وتمكين 1000 مهندس معتمد من هواوي لدى جميع الشركاء فضلا عن خلق فرص عمالة وتعزيز النمو الصحي للقطاع.