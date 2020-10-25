تكنو موبيل على موعد لأطلاق ” Spark 6 ” بتسعير الأرخص في فئته

تستعد TECNO Mobileالعلامة التجارية العالمية الرائدة للهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، لإطلاق أحدث هواتفها ” 6 “TECNO Spark، في السوق المصري. ومن المتوقع أن يتفوق على باقي الهواتف التى ُطرحت في نفس الفئة السعرية ليس فقط بما يضمه من أحدث المواصفات التى توصلت إليها تكنولوجيا صناعة الهواتف في هذه الفئة، ولكن أيضا بسعره الذي سيكون في متناول الجميع.

تكنو موبيل تسعد لأطلاق هاتفها الجديد” Spark 6 ” أفضل الموصفات بأقل الأسعار

وقد كشفت التسريبات الأولية حول الهاتف الجديد لشركة تكنو موبايل Spark 6 أنه سيأتى مزوداً بنظام كاميرا فريدًا مصممًا لتحسين تجارب التصوير الفوتوغرافي والفيديو للمستخدمين. ويحتوي الهاتف أيضًا على بطارية بقدرات عالية تستطيع مواصلة العمل لعدة أيام و تدعم الشحن السريع، وشاشة عرض كبيرة توفر رؤية ممتعة عند مشاهدة الافلام ومقاطع الفيديو التى تعرض عليها، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها، هذا بجانب معالج قوي يستطيع تشغيل الألعاب، وذاكرة توفر مساحة ضخمة لتخزين الصور والملفات، وتصميم متميز بألوان مختلفة.

وقال Ye Yuan، نائب المدير العام لشركة TECNO إن هناك ترقبا في جميع أنحاء العالم؛ لطرح الجيل التالي من مجموعة Spark، والتى شهدت منتجاتها منذ طرحها تحقيق نجاحات ومبيعات ساحقة في عدد من الأسواق العالمية، نظرا لمميزاتها المتقدمة والرائدة في فئتها”.

تكنو موبيل تتحدي الجميع بهاتف ” Spark 6″.

وأضاف نائب المدير العام لشركة ” TECNO أن الهاتف الجديد” Spark 6″ الذى تستعد الشركة لطرحه في عدد من الأسواق حول العالم من بينهم مصر” يتمتع بالعديد من المواصفات الغير مسبوقة في الفئة السعرية التي سينافس فيها، من أهمها الكاميرا رباعية بدقة 16 ميجابكسل المزودة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها التعرف على 18 مشهدًا مختلفًا بمعدل التعرف 95%، بالإضافة إلى قدرتها العالية من خلال العديد من الخصائص على التقاط صور واضحة في الأماكن منخفضة الإضاءة، والحفاظ على دقة الصورة الملتقطة للأجسام الصغيرة أو البعيدة، كما أن الكامير توفر التقاط لقطات فيديو رائعة من خلال العديد من الخصائص المميزة والفريدة، الي تمنح العملاء الحرية الكاملة في التعديل للحصول على المظهر المثالي، مشيرًا إلى أن الهاتف الجديد سيمنح المستخدمين تجربة فريدة من خلال الجمع بين بطارية قوية وكاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي وشاشة بنسبة استحواذ كبيرة على الهاتف تمنح رؤية رائعة عند مشاهدة الافلام و تحقق أفضل تجسيم للألعاب.”

وأكد ” Ye Yuan “، أن تكنو حريصة على أن تواصل تعزيز تواجدها في جميع الأسواق التى تطرح منتجاتها بها، من خلال استراتيجيتها التى تسير عليها لمنح المستهلكين ما يريدون من ميزات عالية الجودة وبأسعار في متناول الجميع.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف “6 Spark ” في السوق المصري خلال نوفمبر المقبل في حفل أونلاين

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف “6 Spark ” في السوق المصري خلال نوفمبر المقبل في حفل أونلاين على الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعى يشهد خلاله تقديم عدد من الجوائز للمتابعين، كما ستقدم الشركة العديد من العروض الترويجية للعملاء الذين يقومون بشراء الهاتف بنظام الحجز المسبق.

وسيأتى طرح هاتف “6 Spark “، بعد قيام تكنو بطرح هاتف “spark 5 pro ” في شهر مايو الماضي، والذي حقق نجاحا في عدد من الأسواق العالمية من بينها السوق المصري الذي كان من أكثر الأسواق مبيعا للهاتف.

وتعد ” TECNO” أحد أشهر العلامات التجارية في تصنيع وإنتاج الهواتف المحمول الذكية والأجهزة اللوحية ولديها خبرة في هذا المجال تمد على مدار 15 عام، ومنذ تأسيسها في عام 2006 استطاعت الوصول بعدد فروعها حول العالم إلى 60 فرع حتى الآن مع التخطيط لمزيد من افتتاح الفروع خلال المرحلة المقبلة، وقد جاءت ضمن قائمة أكبر ثلاث علامات تجارية للهاتف المحمول في أفريقيا، كما أنها الشريك الرسمي للجهاز اللوحي والهاتف لنادي مانشستر سيتي أحد أندية الدوري الإنجليزي.