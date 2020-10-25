“الزراعة”:مسح  61 ألف منزل في 3433 قرية على مستوى الجمهورية لرصد واكتشاف الأمراض الوبائية

قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه بناءا على تكليفات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي،والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها،قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بزيارة 61501 منـزل بكافة محافظات الجمهورية استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بكافة محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدرى الاغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.

محمود أكد على أهمية الاستحابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا وأن إجمالي القُرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 3433 قرية وذلك ابتداءً من التاسع من اغسطس حتى الآن ، وانه تم فحص 216560حيوان وفي حال رصد أي بؤرة مرضيه يتم اتخاذ كافة الاجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المُصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أُخرى سليمة.