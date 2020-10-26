مباحثات لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة..غدا وتصريحات ” ترامب” تعيد وثيقة واشنطن للواجهة مرة اخرى ..

يعقد وزراء خارجية ” مصر والسودان واثيوبيا”، اجتماعا “غدا”، برعاية الاتحاد الافريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات المتوقفة حول سد النهضة الإثيوبي منذ أكثر من شهرين بدعوة من دولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي”، ويأتي هذا الاجتماع بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ، والتى اثارت جدلا واسعا لما تحمله من تحريض على الخيار العسكرى من مصر تجاه اثيوبيا كما يرى البعض ، حيث تحدث عن أن القاهرة “قد تفجّر السد النهضة” ، متهماً الجانب الإثيوبي بـ “خرق الاتفاق” ، وهذا الخيار الذي سبق ونفته القيادة المصرية مراراً وتكراراً، مع التأكيد على استمرارها في الحلول التفاوضية والمسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية، من أجل التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، بينما يرى اخرون ان تلك التصريحات بمثابة إقرار امريكى مباشر بشرعية الموقف المصري، وإدانة للجانب الإثيوبي ، كما انها تصريحات قد تؤسس لواقعٍ جديد في مسار الأزمة، على رغم استقبالها من قبل الجانب الإثيوبي باستنكار واسع وتأكيدات على المضي قدماً في عمليات السد، ووصفها تلك التصريحات بـ ” غير المقبولة”.

وقد استدعت الخارجية الإثيوبية السفير الأمريكي لدى أديس أبابا “مايك راينور”، للحصول على توضيحات بشأن تصريحات ترامب التي أطلقها في مكالمة هاتفية مع رئيسيّ وزراء السودان عبدالله حمدوك، وإسرائيل بنيامين نتنياهو، نصها “لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج” بسبب السد الذي “يوقف تدفق المياه إلى النيل.”

من جانبه ، وصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، دكتور “عباس شراقى”، تلك التصريحات بـ ” النارية”، مضيفا انها اليوم حركت مياه المفاوضات الراكدة منذ 21 أغسطس الماضى وأكدت على أن اتفاق واشنطن مازال سارياً وعلى اثيوبيا التوقيع عليه، كما أن هذه التصريحات تعطى الضوء الأخضر لمصر لنسف السد، إلا أن هذا القرار مصرى خالص ويعود لتقييم القيادة السياسية للموقف وهى ما أكدت مرراً وتكراراً تمسكها بعملية المفاوضات والوصول إلى اتفاق يرضى الدول الثلاث، مع الاحتفاظ لمصر بحقها فى الدفاع عن حقوقها بالطريقة المناسبة فى الوقت المناسب.

واضاف” شراقى “، ان تصريحات أبى أحمد هى استمرار فى التعنت الاثيوبى اذا أصرت على تكملة الملء دون اتفاق، كما أنها تظهر المغالطات الاثيوبية التى أعلنت من قبل مثل عدم اعترافها بالاتفاقيات الدولية المائية بحجة أنها تمت فى عصر الاستعمار، رغم أن ذلك اذا كان صحيحاً لايلغى الاتفاقيات الدولية، وتصريح رئيس الوزراء اليوم هو اعتراف بأن اثيوبيا لم تستعمر من قبل، ومن ثم فان جميع الاتفاقيات السابقة وقعت عليها حكومات اثيوبية وطنية وليست استعمارية، موضحا ان تصريحات ترامب والتحركات المصرية يجب أن تدفع الاتحاد الأفريقى للقيام بمسئولياته التى طلبها بنفسه لحل مشكلة السد ، أو الاعلان بفشله فى الوصول الى اتفاق واخطار مجلس الأمن بذلك فى أسرع وقت لتكملة المفاوضات تحت رعايته، مضيفا ان تصريحات ترامب بهذه القوة فى هذا التوقيت ولم تصدر فى وقتها نهاية فبراير الماضى ربما تهدف إلى لفت الانتباه عن الحدث الأكبر وهو التطبيع السودانى الاسرائيلى واشغالنا بتصريحات سد النهضة.