أزهى العين السخنة تتألق بشراكة جديدة وانطلاق خدمات الضيافة

فندق “تانوك” يفتح أبوابه لاستقبال ضيوف وملاك أزهى

جاسر بهجت: استثماراتنا في أزهي تصل لحوالي 15 مليار جنيه مصري

اعلن المهندس جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركه مدار للتطوير العقارى ان قطاع التنميه العقاريه يشهد الان طفره كبيره رغم ازمه كورونا التى اثرت على مافه الانشطه الاقتصاديه فىً العالم كله

واشار خلال مؤتمر صحفى اليوم ان شركه مدار ومشروعاتها تسير وفق الجداول والخطط الموضوعه مشيرا ان الى قيام الشركه رغم ازمه كورونا بتسليم ٣٠٠ وخده فىً مشروع “ازهى ”

وقال الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقاري المالكة لمشروع “أزهى” العين السخنة انه تم توقيع شراكة مع شركة بينوي الإنجليزية للاستشارات الهندسية لوضع التصميمات الخاصة بمنطقة داون تاون مشروع “أزهى”، كما أعلنت عن انطلاق خدمات الضيافة بالمشروع.

فمشروع “أزهى” مصمم ليجمع بين الفخامة وحياة الرفاهية وفق أعلى المعايير العالمية، مع خدمات خمس نجوم، بواجهة على البحر، تمتد لحوالي 700 متر مع مساحة إجمالية للمشروع حوالي 1.6 مليون متر مربع، ويضم كريستال لاجون رائع للسباحة ووحدات سكنية متنوعة، وفنادق 5 نجوم، وداون تاون، ووحدات خدمية، ومنشآت رياضية، وكلوب هاوس مع توافر كافة سبل الراحة والاستجمام.

وقد أعرب الأستاذ جاسر بهجت، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير عن سعادته بما تحقق من إنجازات ملموسه وفق الجدول الزمني للمشروع، مؤكدًا على أن الشركة لازال أمامها الكثير لتحققه خلال الفترة القادمة حيث يصل إجمالي استثمارات مشروع أزهى العين السخنة لحوالي …. مليار جنيه مصري، وأن الشراكة مع واحد من أهم مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية مثل بينوي الإنجليزية يعد إضافة حقيقيه للمشروع، وسيتم استثمار 2 مليار جنيه في تلك الشراكة، خاصة مع ما تمثله منطقة الداون تاون من أهمية استراتيجية، إذ تعد أزهى بمثابة تحقيق لحلم كبير للكثيرين من الذين يتطلعون لتلك الحياة النموذجية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد إيهاب، رئيس قطاع التطوير والمشروعات أزهى العين السخنة “سيتسم تصميم داون تاون أزهى العين السخنة بالفخامة كما هي السمة العامة للمشروع، فنحن نعمل على تقديم وجهة مميزة من شأنها إثراء حياة الناس، وتعزيز البيئة، وتقديم قيمة اقتصادية مستدامة، فستضم منطقة الداون تاون مكاتب إدارية، ومحال تجارية، وفنادق، ووحدات فندقية، ومناطق خضراء، حيث ستضم المنطقة حوالي مائة محل للمأكولات والمشروبات والترفيه.”

وعلى صعيد منفصل تم الإعلان عن بدء خدمات الضيافة بمشروع أزهى العين السخنة مع افتتاح أول فنادق المشروع، وأعربت حبيبة الشاعر، مدير تسويق بفندق تانوك عن سعادتها بأن يكون فندق تانوك هو أول فنادق المشروع فقالت: “سعداء بأن نكون جزء من قصة نجاح أزهى فنحن نعتمد في كافة فنادقنا على أربعة عناصر رئيسية هي التصميم، الأماكن، المجتمع، الأفراد، ولقد قمنا بضخ استثمارات كبيرة لتحقيق هذا، فنحن نستهدف توفير الرفاهية ووسائل الراحة المميزة، ولن نقف عند ما حققناه في تانوك حتى الآن ولكننا لازلنا نملك الكثير من الخطط التي ستسعد عملائنا من زوار أزهى.