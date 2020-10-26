مصر توافق على إستئناف مفاوضات سد النهضة بحضور وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث

صرح المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى بأن مصر سوف تشارك في الاجتماع الذى دعت إليه جنوب إفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى وذلك بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضى .

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذاً لمخرجات إجتماعات هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة وكذلك الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020 والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السباعي أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى إتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأعرب متحدث وزارة الموارد المائية والرى عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.