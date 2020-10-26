النقابة العامة للغزل والنسيج ترد على بيان “قطاع الأعمال العام” بشأن “لقاء اللائحة” : “لم نتفق ..ومتمسكون بعدم الإنتقاص من حقوق العمال “

أكد مصدر رسمي من النقابة العامة للغزل والنسيج إن إجتماع ممثلي النقابة العامة مساء اليوم الاثنين مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من “الوزارة” ،لم يسفر عن أي إتفاق ،وأن النقابة العامة متمسكة بعدم الانتقاص من حقوق عمال الغزل والنسيج بجميع شركات قطاع الأعمال العام ،خاصة الحقوق المالية والعينية والصحية والإجتماعية،وغيرها.

جاء ذلك ردا على بيان “قطاع الأعمال” الصادر اليوم بشأن لقاء وزير قطاع الاعمال العام مع ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، ورؤساء شركات المحلة وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان، وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.