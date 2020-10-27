هل ستخرج السودان من العزلة بعد التطبيع مع إسرائيل ؟

رحب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بأي وفد إسرائيلي يزور بلاده لدفع العلاقات الثنائية قدما.

ولفت حميدتي إلى دور الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترمب في ملف العلاقة مع اسرائيل، معرباً عن شكره للإدارة الأمريكية.

كما توقع حميدتي، تمرير الهيئة التشريعية ومصادقتها على الاتفاق مع إسرائيل بأغلبية، معلل مصلحة البلاد، وعدد حميدتي الفوائد المرجوة للسودان من إقامة علاقات مع اسرائيل، “وأولها فك العزلة، فضلا عن تطلعهم للتعاون في كافة المجالات، السياسية والأمنية”.

وأشار حميدتي إلى أن بلاده تتطلع لإقامة علاقات مع كافة دول العالم بما فيها إسرائيل، مبينا أن الشعب السوداني عاش عزلة لثلاثين عاماً، مضيفاً جاملنا باسم السودان كثير جدا وآن الأوان للانفتاح على كل العالم في علاقات مبنية على السلام والتنمية.

وأكد حميدتى ، إنه آن الأوان لإخراجه من العزلة التي يعانيها منذ 30عاما”، وأن مصلحة السودان تأتى فى الدرجة الأولى.

وأضاف: ” أن السودان يعول على الحصول على مساعدات من إسرائيل في مجالات الزراعة والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها”