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قوات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة علي حريق بمسجد بمنطقة صقر قريش

كتب ألفت مدكور
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من إطفاء الحريق الذى نشب بمسجد صقر قريش (بحى البساتين) دون إصابات أو تأثير على المبنى .
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بغرفة خاصة بحارس المسجد بسبب ماس كهربائي وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق وتم التعامل معه كما تم إخلاء أطفال معهد صقر قريش الأزهري للمرحلة الابتدائية الذى يعلو المسجد ويتكون من دورين وعددهم (80) طفل احترازيا دون إصابات بطريقة آمنة وتم السيطرة والإطفاء دون خسائر .

ألفت مدكور
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