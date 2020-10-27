“روبى” سفيرة العلامة التجارية TCL Mobile فى مصر.. وبدأت بجلسة تصوير من “الكرنك” ..

أعلنت شركة TCL المتخصصة فى صناعة الهواتف المحمولة عن اختيارها للنجمة روبى لتكون سفيرة العلامة التجارية لها داخل مصر والوجه الإعلانى الجديد لعلامتها التجارية، تم الإعلان عن التعاقد خلال حفل ضخم استقبل فيه فريق عمل TCL مصر عددا كبيرا من نجوم المجتمع وكبار الموزعين للهواتف المحمولة فى السوق المصرى بجانب فريق عمل شركة “اتصال” الموزع الحصرى لهواتف TCL داخل مصر .

تحت شعار: “اللعبة اتغيرت” تى سى ال تطلق مجموعة من هواتفها الذكية على رأسها TCL 10 plus

وأكدت TCLإن الإتفاق بينها وبين النجمة روبى كسفيرة لعلامتها التجارية؛ يشمل عددا من الحملات الدعائية لهواتفها الجديدة، وبدأت الحملة الإعلانية بمجموعة من الصور التى تم إلتقاطها داخل معبد “الكرنك” بالأقصر.

وقامت روبى بنشر الصورة الأولى من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى وهى تقدم العلامة التجارية للشركة وهى عبارة عن حرف T وبذلك تنضم لنجوم الكرة فى أوروبا (هارى كين، وبول بوجبا، ومارك رويس) كسفراء للعلامة التجارية TCL Mobile.

وبمجرد نشر النجمة روبى للصورة تفاعل معها متابعيها الذين تساءلوا عن مناسبة التقاط الصورة وما إذا كانت إعلانا عن عمل فنى جديد تقوم بتصويره حاليا، خاصة بعدما استخدمت هاشتاج “اللعبة اتغيرت” الخاص بالهاتف الجديد، ومن ثم أعلنت عن انضمامها للشركة موضحة أن العلامة T هى الإشارة الخاصة بمنتج TCL Mobile.

وتبدأ الشركة أولى حملاتها للهاتف الجديد “تى سى ال” الذى تطلقه وهو TCL10 plus الفريد من نوعه من حيث المزايا والأسعار، حيث ينطلق بلونين الأزرق والفضى، ويتمتع بخصائص عديدة منها تصميم عصرى بدون حواف، مجسم، ثلاثى الأبعاد ومنحنى من الجانبين بشاشة عرض AMOLED 6.47 بوصة.

ويتمتع الهاتف الجديد ببصمة مدمجة فى الشاشة مع تقنية NXTVISION لتحسين الصور والفيديو ومساحة التخزين التى تصل إلى 256 جيجا بايت بما يوازى 150+ فيلم أو 100+ لعبة تقريبيا.

ولعشاق التصوير قامت الشركة بتطوير كاميرا الهاتف الذى ينطلق بأربعة كاميرات 48 ميجا بيكسل مزودين بالذكاء الاصطناعي، ليوفر للمستخدم دقة عالية. كما يتميز الهاتف ببطارية 4500 مللى أمبير مزودة بتكنولوجيا “كوالكوم” للشحن السريع و تكنولوجيا الشحن العكسي، بالإضافة إلى خاصية السوبر بلوتوث التى تمكن الهاتف من الاتصال بـ 4 أجهزة فى نفس الوقت.

الجدير بالذكر أن TCL من العلامات التجارية العالمية الرائدة فى مجال التكنولوجيا والتى تأسست عام 1999 ومتواجدة فى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم، وحققت نجاحات عديدة فى مجلات التكنولوجيا حيث إنها أصبحت ثانى أعلى مبيعات فى مجال التليفزيونات و التليفزيونات الذكية وتتميز بهواتفها الشهيرة “الكاتيل” و”بالم”، بينما قررت الشركة العالمية أن تطلق هواتف تحمل اسم الشركة المنتجة وهى هواتف TCL.