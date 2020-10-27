“الجيش المصرى الفرعونى” فى ورشة حكى بمكتبة الحضارة الإسلامية

أقامت مكتبة الحضارة الإسلامية، فرع مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الاثنين، ورشة حكي عن الجيش المصرى فى العصر الفرعونى، بمقر المكتبة بالقلعة، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد .

تناولت الورشة التعريف بعدد من الرموز والشخصيات المصرية القديمة للجيش المصرى فى عهد الفراعنة، واستخدمت خامات من الألوان والورق، وذلك بالتعاون مع القسم التعليمي بالمتحف المصري “أميمة كامل وعبير عبدالجليل”، وبالتنسيق َمع إدارة الخليفة والمقطم التعليمية .

بحضور عدد من طالبات مدرسة الحلمية الإعدادية بنات، وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، تحت إشراف السيد صالح مدير المكتبة، وخالد يوسف مسئول العلاقات العامة والإعلام بالمكتبة .